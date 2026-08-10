Quién era Cristian Díaz, el hombre que mató Pity Álvarez Tenía 36 años, vivía en Samoré y arrastraba un viejo conflicto con el músico. Aquella madrugada, un encuentro inesperado desató un final fatal. Por Agregar C5N en









Cristian Maximiliano Díaz, junto a Pity Álvarez, años atrás.

El 12 de julio de 2018, Cristian Maximiliano Díaz fue asesinado por Cristian "Pity" Álvarez en el barrio Cardenal Samoré de Villa Lugano. El Gringo, de 36 años, conocía al músico aunque su hija, Jacqueline Guzzardi, siempre aclaró que no eran amigos. Entre ambos existía un conflicto previo por una mochila que, según la investigación, Díaz se había llevado después de acompañar al músico a la Villa 1-11-14.

Durante la madrugada de aquella jornada, Díaz volvió a cruzarse con Álvarez frente a una de las torres del complejo. Según la reconstrucción judicial, le recordó aquella disputa: “Vos sabés quién soy, te acordás de mí, te acordás cuando yo te llevé a la villa, vos dijiste que te faltaban cosas en la mochila y yo no soy rastrero”. La discusión aumentó de tono y el músico sacó una pistola calibre .25.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, cuando vio el arma, Díaz desafió a Álvarez: “Si vas a tirar, tirá, gato”. Pity efectuó un disparo contra su cabeza y, cuando Díaz ya estaba en el piso, realizó otros disparos. Agustina Inbernoz, que acompañaba al músico, presenció la escena y, tras escuchar las detonaciones, le preguntó: “¿Qué hiciste, Cristian? ¿Qué hiciste?”.

Después del crimen, Álvarez escapó en un Volkswagen Polo junto a Inbernoz. Según declaró la mujer, el músico le entregó el arma y le dijo: “Tomá, tirá esto”. La pistola fue posteriormente encontrada en una alcantarilla de la colectora Dellepiane Sur. Horas después, Pity se presentó en la Comisaría 52 de Villa Lugano y reconoció ante los medios: “Lo maté porque era entre él o yo. Cualquier animal hubiera hecho lo mismo”.

El Pity, custodiado por el personal policial. Comienza el juicio contra el Pity Álvarez por el crimen de Cristian Díaz El lunes 10 de agosto comenzó el juicio oral contra Pity Álvarez, ocho años después del homicidio. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 rechazó el pedido de la defensa para suspender el debate y consideró que el músico se encuentra actualmente en condiciones de afrontar el proceso. Las audiencias continuarán durante agosto y septiembre.