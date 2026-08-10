"Cuentos para quemar con un encendedor", un personal viaje a la Argentina de los años 90 en clave de realismo sucio El libro de relatos de Sebastián Fischer, editado por Orsai, recorre la memoria argentina entre las décadas de 1970 y 1990 desde una mirada atravesada por la militancia, el desarraigo y la búsqueda de identidad. Se presentará este viernes en un encuentro abierto con el autor en la librería Naesqui. Por Agregar C5N en









El próximo viernes se llevará a cabo la presentación oficial de "Cuentos para quemar con un encendedor", el libro de relatos de Sebastián Fischer, publicado bajo el sello de la Editorial Orsai. La publicación reúne una serie de relatos breves que recorren pasajes clave de la memoria colectiva e individual argentina entre las décadas de 1970 y 1990, articulando la ficción a partir de vivencias atravesadas por la violencia política, el desarraigo, la militancia juvenil y la vida cotidiana en contextos de un país -el nuestro- en permanente estado de transformación.

El volumen abre con la dedicatoria del autor a su padre, Jorge Fischer, asesinado por la organización paramilitar Triple A en diciembre de 1974, un hecho insoslayable que marca de manera soterrada el tono ético y emocional de la obra. A lo largo de sus distintos relatos, el libro aborda situaciones signadas por la persecución durante la dictadura, el desencanto político de finales de los años ochenta, el impacto de la hiperinflación y los saqueos de 1989, la cultura del fútbol y las experiencias de emigración e ilegalidad en el extranjero durante la década de 1990.

En el prólogo de la edición, el escritor y editor Hernán Casciari destaca el origen de la mirada del autor, formado en el ámbito de la fotografía. De acuerdo con Casciari, la trayectoria previa de Fischer condiciona la estructura de los relatos, los cuales operan a modo de encuadres o escenas fijas donde prevalecen los contrastes entre luz y sombra, el detalle moral y la economía del lenguaje.

"Fischer confía en una narrativa que no explica demasiado, que deja zonas sin domesticar. Esa crudeza no es pose: es una ética. Como en esas fotos que mostró para la portada —cafés gastados, trenes, rostros medio velados— lo importante nunca es el objeto sino la tensión que respira alrededor. Este libro trabaja ahí. En esa combustión mínima entre memoria y peligro. Y cuando prende, prende de verdad", sostiene Casciari en el prólogo del libro.

La presentación tendrá lugar este viernes 14 de agosto, a las 18, en la librería Naesqui (14 de julio y Charlone, CABA), en un encuentro que reunirá al autor con lectores, editores y referentes de la escena cultural. Durante la jornada se abordarán los procesos de elaboración del material, los cruces entre memoria histórica y creación literaria, en una charla que será coordinada por los periodistas Alejandro Marinelli y Sebastián Ramos.