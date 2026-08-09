Comienza el juicio contra "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz

El debate oral comenzará este lunes en los tribunales porteños, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 rechazara un pedido de la defensa para suspender las audiencias. El músico está acusado por el crimen ocurrido en Villa Lugano en 2018.

Después de varios años de demoras y suspensiones, este lunes comenzará el juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz . El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 y contempla 11 jornadas de audiencias durante agosto y septiembre.

La fiscalía rechazó el pedido de Pity Álvarez para suspender el juicio en su contra por homicidio

El debate había quedado nuevamente en duda luego de que la defensa del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados solicitara su postergación por la existencia de recursos todavía pendientes de resolución. El planteo se basó en el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación, pero los jueces entendieron que no existían impedimentos para avanzar con el juicio.

La Fiscalía General N° 27, a cargo del fiscal Sandro Abraldes, había rechazado el pedido de suspensión. Para el representante del Ministerio Público, el juicio oral constituye precisamente la instancia adecuada para resolver las cuestiones pendientes, garantizar el derecho de defensa y permitir que las partes presenten sus pruebas ante el tribunal.

Abraldes también cuestionó el argumento de que la participación de Álvarez en las audiencias pudiera representar un riesgo para su estado de salud . En ese sentido, hizo referencia a las recientes apariciones públicas del cantante, entre ellas recitales, entrevistas y publicaciones en redes sociales.

El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro , también consideró que el músico se encuentra en condiciones de afrontar el proceso. La decisión se apoyó en las evaluaciones realizadas por el Cuerpo Médico Forense, que determinó que Álvarez conserva las capacidades cognitivas necesarias para atravesar las distintas etapas de un juicio penal.

Los magistrados también señalaron que el proceso no puede quedar condicionado a la duración de tratamientos de rehabilitación sin un plazo determinado. Según plantearon, aceptar ese criterio podría generar nuevas postergaciones y afectar tanto el avance de la causa como el derecho de los familiares de la víctima a obtener una resolución judicial.

El expediente por el crimen de Díaz llegó a la instancia de juicio a fines de 2018, pero el debate fue suspendido en 2021 y nuevamente en marzo de 2023 a raíz de informes médicos vinculados con la salud mental de Álvarez.

Además de la acusación por el homicidio, el músico será juzgado por otros hechos que tuvieron como víctimas a su mánager y a una amiga. En ese tramo de la causa se le atribuyen los delitos de privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas, por episodios ocurridos en noviembre de 2016.

Cómo fue el asesinato de Cristian Díaz

El homicidio ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. Según la reconstrucción incorporada al expediente, Álvarez discutió con Díaz y, durante el enfrentamiento, sacó un arma calibre 6,35 de su campera y le disparó en la cabeza. La víctima cayó al piso y recibió otros tres disparos en la misma zona antes de que el músico escapara del lugar. Las heridas le provocaron lesiones craneales fatales y una hemorragia interna.