10 de agosto de 2026 Inicio
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"Solo le pido a Dios fuerzas", Celia Cuccittini rompió el silencio tras la muerte de Jorge Messi

La madre de Lionel Messi se expresó por primera vez luego del fallecimiento de su marido. La salud del padre del 10 de la Selección estaba comprometida desde el comienzo del Mundial 2026.

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Celia Cuccittini y Jorge Messi

Celia Cuccittini y Jorge Messi, padres de Lionel.

Celia Cuccittini, madre de Lionel y viuda de Jorge Messi, habló por primera vez de la muerte de su marido a través de la periodista de espectáculos Marina Calabró en América TV, quien leyó al aire el mensaje que le envió la mujer: "Solo le pido a Dios fuerzas para que me ayude a afrontar todo esto de la mejor manera posible".

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Jorge Messi, Lionel Messi y Celia Cuccittini.

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El próximo encuentro del Inter Miami será el miércoles 12 de agosto, desde las 19.30 de Miami, frente a León, por la tercera y última fecha de la fase inicial de la Leagues Cup.

La presencia de Messi en ese partido todavía no está confirmada. Su participación dependerá de cuándo decida regresar a Estados Unidos y del tiempo que necesite para reincorporarse al plantel luego de permanecer junto a su familia.

Quién era Jorge Messi

Jorge Horacio Messi nació en Rosario en 1958 y durante gran parte de su vida trabajó como supervisor en una empresa siderúrgica, junto a su esposa Celia Cuccittini y sus cuatro hijos, Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol. Sin embargo, la vida de todos cambió por la salud del más pequeño de los varones y fue una pieza más que importante en la vida deportiva de La Pulga.

Asumió cada vez más responsabilidades vinculadas a su carrera hasta convertirse en su representante y principal asesor durante sus primeros pasos en Rosario hasta llegar al Barcelona.

El capitán de la Selección dio sus primeros pasos en el fútbol en Grandoli y Newell's Old Boys, en Rosario. Sin embargo, la familia no podía costear un tratamiento de hormonas de crecimiento para Lionel, lo que llevó a Jorge a buscar la respuesta fuera del país en otros clubes del mundo.

Así la historia comenzó a escribirse en España, donde el culé podía costear el tratamiento y donde Lionel brilló durante 20 años desde el año 2000 hasta 2021. La figura de Jorge se consolidó con el correr de los años junto a su hijo, no solo era su padre, sino también su representante y la persona que negociaba con el club y sus futuros traspasos, tanto en el París Saint-Germain en Francia, como en el Inter Miami CF en Estados Unidos.

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