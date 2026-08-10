"Solo le pido a Dios fuerzas", Celia Cuccittini rompió el silencio tras la muerte de Jorge Messi

Celia Cuccittini, madre de Lionel y viuda de Jorge Messi, habló por primera vez de la muerte de su marido a través de la periodista de espectáculos Marina Calabró en América TV, quien leyó al aire el mensaje que le envió la mujer: "Solo le pido a Dios fuerzas para que me ayude a afrontar todo esto de la mejor manera posible".
El 10 de la Selección continúa en Rosario y su avión privado ya regresó a Miami, por el momento no hay una fecha confirmada para la separación del futbolista y su familia en un momento atravesado por el dolor.
Jorge Messi, Lionel Messi y Celia Cuccittini.
El próximo encuentro del Inter Miami será el miércoles 12 de agosto, desde las 19.30 de Miami, frente a León, por la tercera y última fecha de la fase inicial de la Leagues Cup.
La presencia de Messi en ese partido todavía no está confirmada. Su participación dependerá de cuándo decida regresar a Estados Unidos y del tiempo que necesite para reincorporarse al plantel luego de permanecer junto a su familia.
Quién era Jorge Messi
Jorge Horacio Messi nació en Rosario en 1958 y durante gran parte de su vida trabajó como supervisor en una empresa siderúrgica, junto a su esposa Celia Cuccittini y sus cuatro hijos, Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol. Sin embargo, la vida de todos cambió por la salud del más pequeño de los varones y fue una pieza más que importante en la vida deportiva de La Pulga.
Asumió cada vez más responsabilidades vinculadas a su carrera hasta convertirse en su representante y principal asesor durante sus primeros pasos en Rosario hasta llegar al Barcelona.
El capitán de la Selección dio sus primeros pasos en el fútbol en Grandoli y Newell's Old Boys, en Rosario. Sin embargo, la familia no podía costear un tratamiento de hormonas de crecimiento para Lionel, lo que llevó a Jorge a buscar la respuesta fuera del país en otros clubes del mundo.
Así la historia comenzó a escribirse en España, donde el culé podía costear el tratamiento y donde Lionel brilló durante 20 años desde el año 2000 hasta 2021. La figura de Jorge se consolidó con el correr de los años junto a su hijo, no solo era su padre, sino también su representante y la persona que negociaba con el club y sus futuros traspasos, tanto en el París Saint-Germain en Francia, como en el Inter Miami CF en Estados Unidos.