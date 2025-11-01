¿Qué se celebra? Por qué será feriado el lunes 24 de noviembre en 2025 Como sucede cada año, la fecha tiene detrás una historia y una causa conmemorativa que se remonta a hechos de relevancia nacional. Por







Quedan varios Feriados en el 2025; uno de ellos será en noviembre

El lunes 24 de noviembre será feriado nacional y formará parte de un fin de semana largo de cuatro días, desde el viernes 21 al lunes 24.

Según el calendario oficial, este esquema busca equilibrar la actividad laboral, educativa y turística en todo el país.

El Día de la Soberanía Nacional, originalmente conmemorado el 20 de noviembre, se trasladará al lunes 24 por disposición de la normativa de feriados trasladables.

Entre las fechas destacadas de noviembre, el lunes 24 aparece como feriado, lo que generó consultas sobre su origen y significado. Este día forma parte de las conmemoraciones oficiales establecidas por el Gobierno, que cada año define un esquema de feriados con el objetivo de equilibrar la actividad laboral, educativa y turística.

Su traslado al lunes busca fomentar el turismo interno y extender el descanso, beneficiando tanto a los trabajadores como a distintos sectores de la economía. En ese marco, la fecha se presenta como una oportunidad para descansar o planificar una breve escapada antes de la llegada del verano.

Por qué es feriado el lunes 24 de noviembre en 2025

El Día de la Soberanía Nacional, conmemorado originalmente el 20 de noviembre, se trasladará al lunes 24 conforme a lo establecido por la normativa de feriados trasladables. De esta manera, el cronograma queda estructurado para aprovechar un bloque completo de descanso que combina la jornada no laborable del viernes con el feriado del lunes.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1° de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

10 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (trasladado desde el 12 de octubre)

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: 20 de noviembre) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre