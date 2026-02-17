La última semana de febrero 2026 comenzará con fin de semana largo: qué se celebra Un partido celebrará su fecha fundacional con asueto obligatorio para empleados públicos. El descanso configurará el último puente extendido de febrero antes del inicio de marzo. Por + Seguir en







El asueto del lunes 23 de febrero responde exclusivamente a la conmemoración del aniversario fundacional del partido de Pilar.

El partido bonaerense de Pilar tendrá un asueto local el lunes 23 de febrero por su aniversario fundacional.

La medida generará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23.

El descanso alcanzará de manera obligatoria a trabajadores de la administración pública y servicios locales.

En el sector privado, la adhesión será optativa, mientras que la fecha permitirá participar en actos conmemorativos o realizar escapadas cortas.

Este fin de semana largo adquiere particular importancia al ocurrir después de la tradicional jornada de Carnaval de mediados de mes, ofreciendo una segunda ventana de descanso para los habitantes de Pilar durante febrero. El asueto fundacional permite tanto la participación en celebraciones comunitarias que honran la historia del distrito como la posibilidad de realizar escapadas rápidas.

La configuración del fin de semana largo abarcará desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de febrero, generando un puente de tres días consecutivos que facilita tanto la participación en festividades fundacionales como la posibilidad de realizar viajes cortos o actividades recreativas familiares.

El alcance del día no laborable seguirá el protocolo estándar para asuetos municipales en la Provincia de Buenos Aires. Los empleados de la administración pública provincial y municipal en el partido de Pilar tendrán derecho obligatorio al descanso, incluyendo a todo el personal de dependencias gubernamentales, organismos descentralizados y servicios públicos locales. Simultáneamente, las sucursales del Banco Provincia ubicadas en la jurisdicción suspenderán sus operaciones durante la jornada conmemorativa.

Para el sector empresarial privado, la adhesión al asueto permanecerá como una decisión optativa de cada empleador. Comercios, industrias, servicios y establecimientos privados ubicados en Pilar podrán evaluar individualmente la conveniencia de suspender sus actividades. Feriado Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre) Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre