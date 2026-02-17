La última semana de febrero 2026 comenzará con fin de semana largo: qué se celebra

El asueto del lunes 23 de febrero responde exclusivamente a la conmemoración del aniversario fundacional del partido de Pilar.
El partido bonaerense de Pilar tendrá un asueto local el lunes 23 de febrero por su aniversario fundacional.
La medida generará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23.
El descanso alcanzará de manera obligatoria a trabajadores de la administración pública y servicios locales.
En el sector privado, la adhesión será optativa, mientras que la fecha permitirá participar en actos conmemorativos o realizar escapadas cortas.
El cierre de febrero 2026 presentará un asueto local que beneficiará específicamente a habitantes del partido de Pilar en la Provincia de Buenos Aires. El lunes 23 de febrero se establecerá como día no laborable por conmemoración del aniversario fundacional del distrito, generando un fin de semana extendido de tres días consecutivos para trabajadores del sector público de esta importante jurisdicción bonaerense durante las últimas jornadas del segundo mes del año.
Este fin de semana largo adquiere particular importancia al ocurrir después de la tradicional jornada de Carnaval de mediados de mes, ofreciendo una segunda ventana de descanso para los habitantes de Pilar durante febrero. El asueto fundacional permite tanto la participación en celebraciones comunitarias que honran la historia del distrito como la posibilidad de realizar escapadas rápidas.
El asueto del lunes 23 de febrero responde exclusivamente a la conmemoración del aniversario fundacional del partido de Pilar, una de las jurisdicciones más importantes de la Provincia de Buenos Aires tanto por su población como por su desarrollo económico y urbanístico.
La configuración del fin de semana largo abarcará desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de febrero, generando un puente de tres días consecutivos que facilita tanto la participación en festividades fundacionales como la posibilidad de realizar viajes cortos o actividades recreativas familiares.
El alcance del día no laborable seguirá el protocolo estándar para asuetos municipales en la Provincia de Buenos Aires. Los empleados de la administración pública provincial y municipal en el partido de Pilar tendrán derecho obligatorio al descanso, incluyendo a todo el personal de dependencias gubernamentales, organismos descentralizados y servicios públicos locales. Simultáneamente, las sucursales del Banco Provincia ubicadas en la jurisdicción suspenderán sus operaciones durante la jornada conmemorativa.
Para el sector empresarial privado, la adhesión al asueto permanecerá como una decisión optativa de cada empleador. Comercios, industrias, servicios y establecimientos privados ubicados en Pilar podrán evaluar individualmente la conveniencia de suspender sus actividades.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
Jueves 1° de enero: Año Nuevo
Lunes 16 de febrero: Carnaval
Martes 17 de febrero: Carnaval
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 3 de abril: Viernes Santo
Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)