Una provincia tendrá un nuevo feriado tras el finde largo de carnaval y acortará la semana: de qué se trata

La medida responde a una fecha histórica local y genera dudas sobre cómo impacta en el ámbito laboral y salarial.

Por
  • El viernes 20 de febrero será jornada no laborable en una jurisdicción por el aniversario de la Batalla de 1813.
  • La medida llega después del fin de semana largo de Carnaval y permite acortar la semana laboral.
  • Según la Ley de Contrato de Trabajo, los días nacionales se abonan doble si se trabajan.
  • La fecha recuerda un hecho histórico clave para la independencia argentina.

Una provincia tendrá un nuevo feriado tras el finde largo de Carnaval y acortará la semana: mientras gran parte del país retoma la rutina tras varios días libres, para una jurisdicción la semana será aún más corta, ¿de qué se trata?.

El asueto del lunes 23 de febrero responde exclusivamente a la conmemoración del aniversario fundacional del partido de Pilar.
El viernes 20 de febrero será una fecha patria provincial por un nuevo aniversario de la Batalla de Salta de 1813, una fecha histórica clave para la independencia argentina.

Se trata de uno de los pocos asuetos que corresponden exclusivamente a este distrito, por lo que no aplica al resto del país. Así, los habitantes tendrán dos fines de semana largos este mes, a diferencia de otras jurisdicciones.

Por qué es feriado el 20 de febrero en Salta y cómo se paga

El 20 de febrero se conmemora la Batalla de Salta, ocurrida en 1813, cuando el Ejército del Norte al mando de Manuel Belgrano derrotó a las fuerzas realistas. La fecha quedó establecida como feriado provincial en homenaje a ese hecho histórico.

Cada año, la provincia realiza actos oficiales y actividades conmemorativas para recordar uno de los hitos más importantes de la lucha por la independencia.

salta

¿Se paga doble el feriado del 20 de febrero?

Una de las principales dudas es si corresponde el pago doble a quienes trabajen ese día.

La diferencia clave está en que:

  • Los feriados nacionales se pagan doble si el trabajador presta servicios.
  • Los feriados provinciales son considerados días no laborales.

Según la Ley de Contrato de Trabajo:

  • En los feriados nacionales rigen las normas del descanso dominical y, si se trabaja, corresponde pago doble.
  • En los días no laborales (como este feriado provincial), el empleador decide si se trabaja o no.
  • Si se trabaja, se paga jornada simple, no doble.
  • Si el empleador decide otorgar el día libre, debe abonarse igualmente la jornada habitual.

Por lo tanto, el viernes 20 de febrero en Salta no se paga doble salvo que exista un acuerdo particular o convenio colectivo que indique lo contrario.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
