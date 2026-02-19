Confirman un nuevo feriado el viernes 20 de febrero y habrá fin de semana largo: a qué se debe Con la confirmación del asueto, se espera un incremento en la actividad turística y en el consumo en destinos cercanos. Por + Seguir en







Se confirmó un feriado el viernes 20 de febrero. La medida genera un fin de semana largo para ciertos trabajadores, impactando en la actividad laboral, educativa y turística.

La fecha coincide con un período de alto movimiento vacacional.

El feriado rige solo en la provincia de Salta. Se conmemora un aniversario de la Batalla de Salta de 1813.

Los feriados provinciales se consideran días no laborables: el empleador decide si se trabaja o no esa jornada. La confirmación de un nuevo feriado para el viernes 20 de febrero genera expectativa entre trabajadores y turistas, ya que permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo en distintos puntos de Argentina. La medida impacta en la organización laboral y educativa, además de impulsar el movimiento turístico y comercial en plena temporada de verano, cuando muchas familias todavía aprovechan los últimos días de Feriados.

La jornada no laborable responde a una conmemoración local que habilita el descanso en determinadas localidades, aunque no necesariamente alcanza a todo el territorio nacional. Este tipo de feriados regionales suele aplicarse en municipios o provincias específicas, generando consultas entre trabajadores y empleadores acerca de quiénes podrán acceder al beneficio y cómo se reorganizan las actividades administrativas y comerciales.

Por qué es feriado el 20 de febrero en Salta y cómo se paga feriado-2024-argentinajpg En esta oportunidad, el asueto corresponde exclusivamente a la Provincia de Salta, donde se conmemora un nuevo aniversario de la Batalla de Salta ocurrida en 1813. Se trata de uno de los pocos feriados que rigen solo a nivel provincial.

En estos casos, la normativa laboral establece que se trata de un día no laborable, por lo que la prestación de tareas queda sujeta a la decisión del empleador. Si la empresa opta por mantener la actividad, la jornada se abona de manera habitual y no con un pago adicional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre