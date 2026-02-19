19 de febrero de 2026 Inicio
Confirman un nuevo feriado el viernes 20 de febrero y habrá fin de semana largo: a qué se debe

Con la confirmación del asueto, se espera un incremento en la actividad turística y en el consumo en destinos cercanos.

Esta semana habrá Feriados imprevistos

Esta semana habrá Feriados imprevistos

  • Se confirmó un feriado el viernes 20 de febrero. La medida genera un fin de semana largo para ciertos trabajadores, impactando en la actividad laboral, educativa y turística.

  • La fecha coincide con un período de alto movimiento vacacional.

  • El feriado rige solo en la provincia de Salta. Se conmemora un aniversario de la Batalla de Salta de 1813.

  • Los feriados provinciales se consideran días no laborables: el empleador decide si se trabaja o no esa jornada.

La confirmación de un nuevo feriado para el viernes 20 de febrero genera expectativa entre trabajadores y turistas, ya que permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo en distintos puntos de Argentina. La medida impacta en la organización laboral y educativa, además de impulsar el movimiento turístico y comercial en plena temporada de verano, cuando muchas familias todavía aprovechan los últimos días de Feriados.

Una provincia tendrá un nuevo feriado tras el finde largo de Carnaval y acortará la semana
Una provincia tendrá un nuevo feriado tras el finde largo de carnaval y acortará la semana: de qué se trata

La jornada no laborable responde a una conmemoración local que habilita el descanso en determinadas localidades, aunque no necesariamente alcanza a todo el territorio nacional. Este tipo de feriados regionales suele aplicarse en municipios o provincias específicas, generando consultas entre trabajadores y empleadores acerca de quiénes podrán acceder al beneficio y cómo se reorganizan las actividades administrativas y comerciales.

Por qué es feriado el 20 de febrero en Salta y cómo se paga

feriado-2024-argentinajpg

En esta oportunidad, el asueto corresponde exclusivamente a la Provincia de Salta, donde se conmemora un nuevo aniversario de la Batalla de Salta ocurrida en 1813. Se trata de uno de los pocos feriados que rigen solo a nivel provincial.

En estos casos, la normativa laboral establece que se trata de un día no laborable, por lo que la prestación de tareas queda sujeta a la decisión del empleador. Si la empresa opta por mantener la actividad, la jornada se abona de manera habitual y no con un pago adicional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
