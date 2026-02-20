¿Qué fin de semana largo será el próximo después de Carnaval y quienes lo podrán celebrar?:

20 de febrero de 2026 Inicio
Conocé cuáles son los próximos feriados, días no laborables y fines de semana largos de 2026 en Argentina, incluyendo feriados trasladables y con fines turísticos, y descubrí cómo planificar viajes, escapadas y actividades familiares aprovechando cada pausa del año.

  • Tras el Carnaval 2026 (lunes 16 y martes 17 de febrero), el próximo feriado nacional será en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • En la administración pública, bancos y sector educativo se respeta este día no laborable; en el sector privado depende de cada empleador.
  • Conocer estas fechas permite planificar viajes, reservas, actividades familiares y recreativas, optimizando los días libres y fomentando el turismo interno.
  • La información sobre feriados, días no laborables y fines de semana largos es muy buscada al iniciar el año, ya que todos quieren organizar su tiempo y aprovechar los descansos al máximo.

Esta semana habrá Feriados imprevistos
Confirman un nuevo feriado el viernes 20 de febrero y habrá fin de semana largo: a qué se debe

El Gobierno oficializó el cronograma de feriados mediante la Resolución 164/2025, en el marco de la Ley 27.399, que regula asuetos nacionales y días no laborables con fines turísticos.

Con el inicio del año, muchos argentinos comienzan a mirar la agenda para organizar sus días libres y vacaciones. Conocer cuándo habrá feriados, fines de semana largos y días no laborables con fines turísticos se vuelve clave para organizar viajes, reuniones familiares o simplemente descansar. El calendario oficial 2026, publicado mediante la Resolución 164/2025, combina feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos, ofreciendo oportunidades para disfrutar pausas prolongadas a lo largo del año.

feriado calendario

Cuál es el próximo fin de semana largo tras carnaval

El próximo feriado nacional será el martes 24 de marzo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un feriado inamovible.

Para incentivar la actividad turística, el Gobierno también declaró lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos. Esto permite que algunos sectores puedan disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días consecutivos:

  • Sábado 21 de marzo
  • Domingo 22 de marzo
  • Lunes 23 de marzo (día no laborable)
  • Martes 24 de marzo (feriado nacional)

Quiénes podrán disfrutarlo:

  • Administración pública, bancos y sector educativo: suelen adherir al día no laborable.
  • Sector privado: la decisión queda a criterio de cada empresa; el día no laborable no implica obligatoriedad de pago doble si se trabaja.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
