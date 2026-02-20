Qué fin de semana largo será el próximo después de Carnaval y quienes lo podrán celebrar Conocé cuáles son los próximos feriados, días no laborables y fines de semana largos de 2026 en Argentina, incluyendo feriados trasladables y con fines turísticos, y descubrí cómo planificar viajes, escapadas y actividades familiares aprovechando cada pausa del año. Por + Seguir en







¿Qué fin de semana largo será el próximo después de Carnaval y quienes lo podrán celebrar?:

Tras el Carnaval 2026 (lunes 16 y martes 17 de febrero), el próximo feriado nacional será en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En la administración pública, bancos y sector educativo se respeta este día no laborable; en el sector privado depende de cada empleador.

Conocer estas fechas permite planificar viajes, reservas, actividades familiares y recreativas, optimizando los días libres y fomentando el turismo interno.

La información sobre feriados, días no laborables y fines de semana largos es muy buscada al iniciar el año, ya que todos quieren organizar su tiempo y aprovechar los descansos al máximo. ¿Qué fin de semana largo será el próximo después de Carnaval y quienes lo podrán celebrar?: con el feriado de Carnaval ya pasado —lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026—, muchos argentinos ya buscan planificar la próxima pausa.

El Gobierno oficializó el cronograma de feriados mediante la Resolución 164/2025, en el marco de la Ley 27.399, que regula asuetos nacionales y días no laborables con fines turísticos.

Con el inicio del año, muchos argentinos comienzan a mirar la agenda para organizar sus días libres y vacaciones. Conocer cuándo habrá feriados, fines de semana largos y días no laborables con fines turísticos se vuelve clave para organizar viajes, reuniones familiares o simplemente descansar. El calendario oficial 2026, publicado mediante la Resolución 164/2025, combina feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos, ofreciendo oportunidades para disfrutar pausas prolongadas a lo largo del año.

feriado calendario Cuál es el próximo fin de semana largo tras carnaval El próximo feriado nacional será el martes 24 de marzo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un feriado inamovible.

Para incentivar la actividad turística, el Gobierno también declaró lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos. Esto permite que algunos sectores puedan disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días consecutivos:

Sábado 21 de marzo

Domingo 22 de marzo

Lunes 23 de marzo (día no laborable)

Martes 24 de marzo (feriado nacional) Quiénes podrán disfrutarlo: Administración pública, bancos y sector educativo: suelen adherir al día no laborable.

Sector privado: la decisión queda a criterio de cada empresa; el día no laborable no implica obligatoriedad de pago doble si se trabaja. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre