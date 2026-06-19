19 de junio de 2026 Inicio
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Qué partidos de Buenos Aires tienen feriado en el final de junio 2026

Estas ciudades bonaerenses tendrán descanso extendido y asuetos por días festivos locales: cuáles son.

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Estas localidades bonaerenses tienen feriados extra: cuáles son. 

Estas localidades bonaerenses tienen feriados extra: cuáles son. 

  • Varios partidos bonaerenses tendrán feriados locales entre el 21 y el 29 de junio por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales.
  • Las jornadas alcanzarán tanto a cabeceras distritales como a localidades específicas del interior de la provincia.
  • El 20 de junio también será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • El calendario 2026 mantiene feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos.

El cierre de junio de 2026 tendrá varias fechas de descanso en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires debido a aniversarios fundacionales y festividades patronales. Estas jornadas suelen alcanzar a la administración pública local, instituciones educativas y algunas actividades privadas, como de comercios, aunque la adhesión puede variar según cada municipio.

¿Por qué será feriado el lunes 22 de junio en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo?.
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Cuáles son los partidos de Buenos Aires que tienen feriado en el final de junio 2026

  • Rafael Obligado, localidad del partido de Rojas: 21 de junio, por celebración patronal.
  • El Dorado, localidad del partido de Leandro N. Alem: 21 de junio, por celebración patronal.
  • Balcarce: 22 de junio, por aniversario fundacional.
  • Ayacucho: 22 de junio, por aniversario fundacional.
  • Berisso: 24 de junio, por aniversario fundacional.
  • Roque Pérez: 24 de junio, por aniversario fundacional.
  • Florencio Varela: 24 de junio, por festividad patronal.
  • Lima, localidad del partido de Zárate: 24 de junio, por aniversario fundacional.
  • Mercedes: 25 de junio, por aniversario fundacional.
  • Capitán Sarmiento: 29 de junio, por aniversario fundacional.
  • Martínez de Hoz, localidad del partido de Lincoln: 29 de junio, por aniversario fundacional.

Estas fechas se suman al feriado nacional del sábado 20 de junio, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El esquema oficial distingue entre feriados inamovibles, feriados trasladables y días no laborables con fines turísticos. La combinación de estas categorías busca preservar las conmemoraciones históricas y, al mismo tiempo, favorecer la conformación de fines de semana largos durante el año. Los que restan en el año son:

Feriados inamovibles

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.

Feriados con fines turísticos

El calendario nacional también contempla días no laborables destinados a impulsar el turismo interno y extender los períodos de descanso.

  • Viernes 10 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre.

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