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Por qué será feriado el lunes 22 de junio en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo

Un nuevo asueto local generará un descanso extendido para miles de vecinos de la provincia de Buenos Aires. La fecha permitirá disfrutar de tres días consecutivos de pausa y se celebrará con actividades culturales, espectáculos y propuestas para toda la comunidad.

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¿Por qué será feriado el lunes 22 de junio en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo?.

¿Por qué será feriado el lunes 22 de junio en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo?.

  • El lunes 22 de junio de 2026 será feriado para una localidad de la provincia de Buenos Aires.
  • La jornada permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días.
  • Habrá actividades culturales, actos oficiales y espectáculos abiertos a la comunidad.
  • El calendario nacional de 2026 todavía incluye varios feriados inamovibles y trasladables.

Mientras gran parte del país retoma la actividad tras los asuetos de este mes, una localidad bonaerense disfrutará de un nuevo día no laborable los próximos días. ¿Por qué será feriado el lunes 22 de junio en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo?.

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Gracias a que este año la celebración cae lunes, los habitantes de la región podrán disfrutar de un puente turístico que se extenderá durante tres días.

A esta altura del año, los días de descanso continúan siendo una de las fechas más esperadas por trabajadores, estudiantes y turistas, ya que permiten planificar escapadas, viajes cortos o simplemente disfrutar de una pausa en medio de la rutina.

Quiénes tendrán feriado el lunes 22 de junio en 2026 y a qué se debe

El lunes 22 de junio será día no laborable en la ciudad de Ayacucho, ubicada en el centro-este de la provincia de Buenos Aires. La fecha fue establecida para conmemorar el 160° aniversario de su fundación, ocurrida el 22 de junio de 1866.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

La medida alcanza principalmente a los residentes, trabajadores y empleados de organismos públicos de Ayacucho. Como ocurre con otras celebraciones fundacionales, el municipio suele organizar actividades especiales para homenajear la historia de la ciudad. Entre las propuestas habituales se encuentran:

  • Actos protocolares.
  • Desfiles cívicos.
  • Presentaciones artísticas.
  • Peñas folclóricas.
  • Espectáculos musicales.
  • Actividades gastronómicas para toda la familia.

Uno de los eventos más tradicionales es el concurso "Dulce Tradición", que premia las mejores elaboraciones realizadas por vecinos de la comunidad.

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 10 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre.

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