2 de agosto de 2026 Inicio
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Cómo será el feriado del 17 de agosto y así queda el fin de semana largo en 2026

Este mes contará con una jornada de descanso que permitirá planificar escapadas, reuniones familiares o simplemente disfrutar de unos días libres.

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Con el segundo semestre en marcha

Con el segundo semestre en marcha, muchos argentinos vuelven a consultar el calendario para conocer las próximas oportunidades de descanso antes de fin de año.

  • El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto
  • La fecha recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • En 2026 no será necesario trasladar el feriado porque coincide con un lunes
  • Quienes trabajen durante un feriado nacional deben cobrar una remuneración doble, según la legislación vigente.

Así queda el fin de semana largo en 2026: el calendario oficial contempla un nuevo descanso durante agosto. Con el receso invernal ya finalizado, muchas personas vuelven a consultar el calendario para conocer cuándo llegará la próxima oportunidad de hacer una pausa en la rutina. Conocé cómo será el feriado del 17 de agosto y qué otras fechas libres restan antes de fin de año.

El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto. La fecha conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
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Qué día es el feriado nacional de agosto 2026: ¿es fin de semana largo?

Este mes tendrá un único descanso extendido gracias al asueto nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Será un receso de tres días previsto en el calendario oficial. por otro lado, la Ley de Contrato de Trabajo establece que quienes presten servicios durante un feriado de este tipo tienen derecho a percibir una remuneración equivalente al doble de una jornada habitual, salvo las excepciones previstas por convenios colectivos o normas específicas.

Así es el feriado del 17 de agosto en 2026

Cada 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, uno de los principales próceres de la independencia de Argentina, Chile y Perú. En 2026, el 17 de agosto caerá lunes, por lo que no será necesario trasladar la fecha. De esta manera, quienes no deban trabajar podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto. Si bien se trata de un feriado nacional trasladable, este año no sufrirá modificaciones porque coincide de manera natural con un lunes.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles son aquellos que siempre se celebran en la misma fecha y no pueden trasladarse a otro día del calendario.

* Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

* Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Los feriados trasladables pueden cambiar de fecha para favorecer la actividad turística y generar fines de semana largos. En 2026, los que restan son:

* Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

* *Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

Los días no laborables con fines turísticos son establecidos por el Gobierno nacional para incentivar el turismo interno. En el sector privado, su otorgamiento depende de la decisión de cada empleador.

* Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.

Al combinarse con el feriado del 8 de diciembre, esta fecha dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días, uno de los más extensos del año.

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