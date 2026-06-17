17 de junio de 2026 Inicio
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Cuántos fines de semana largos quedan en el año y cuál será el próximo en 2026

Pasado el feriado del 15 de junio que logró un descanso extendido de 3 días, llegan los feriados de julio.

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Confirmado: así quedan los fines de semana largos y feriados de 2026. 

Confirmado: así quedan los fines de semana largos y feriados de 2026. 

  • El próximo fin de semana largo en la Argentina será del 9 al 12 de julio gracias a la combinación del feriado por el Día de la Independencia y un día no laborable con fines turísticos.
  • Tras el descanso de junio, todavía quedan cinco fines de semana largos para aprovechar durante el resto de 2026.
  • El calendario nacional mantiene una distribución de feriados que favorece las escapadas y los viajes dentro del país.
  • Los días no laborables con fines turísticos fueron incorporados para impulsar la actividad económica vinculada al sector turístico.

Con el feriado trasladado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes ya cumplido, la atención de muchos argentinos está puesta en el próximo descanso extendido que ofrece el calendario nacional. De acuerdo con el cronograma oficial de feriados y días no laborables, el siguiente fin de semana largo llegará en julio y tendrá una duración de cuatro días.

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La incorporación de jornadas con fines turísticos permitió que 2026 cuente con períodos de descanso distribuidos a lo largo de gran parte del año, una medida que busca favorecer el turismo interno y la actividad económica en distintos sectores.

Casa Histórica de Tucumán

Qué fines de semana largo le quedan al 2026

El próximo fin de semana largo será del 9 al 12 de julio. El jueves 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia, mientras que el viernes 10 fue establecido como día no laborable con fines turísticos, lo que conformará cuatro jornadas consecutivas de descanso.

Después de julio, el calendario contempla los siguientes fines de semana largos:

  • Del 15 al 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Del 10 al 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Del 21 al 23 de noviembre, por el traslado del Día de la Soberanía Nacional.
  • Del 5 al 8 de diciembre, gracias al día no laborable turístico del lunes 7 y el feriado de la Inmaculada Concepción de María.
  • Del 25 al 27 de diciembre, por Navidad.

De esta manera, todavía restan seis fines de semana largos en lo que queda de 2026, incluyendo el de julio que será el más extenso de la segunda mitad del año.

feriado reloj

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El esquema oficial distingue entre feriados inamovibles, feriados trasladables y días no laborables con fines turísticos, una combinación que permite mantener las fechas históricas y, al mismo tiempo, generar períodos de descanso más extensos.

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles que restan durante 2026 son:

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Las fechas trasladables previstas para el resto del año son:

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.

Feriados con fines turísticos

El calendario nacional también contempla días no laborables destinados a promover los viajes dentro del país y fortalecer actividades vinculadas al turismo.

Las fechas previstas para la segunda mitad de 2026 son:

  • Viernes 10 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre.

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