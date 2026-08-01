1 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Qué día cae el feriado del 17 de agosto en 2026

El calendario de agosto ofrecerá una pausa especial que muchos argentinos ya tienen en cuenta para organizar actividades y viajes.

Por
Así será el feriado del 17 de agosto.

Así será el feriado del 17 de agosto.

Qué día cae el feriado del 17 de agosto en 2026
  • Agosto tendrá un fin de semana largo gracias al feriado nacional del 17.
  • El descanso abarcará tres días consecutivos, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto.
  • La fecha recuerda el fallecimiento del General José de San Martín, prócer de la independencia argentina.
  • Aunque es un feriado trasladable, en 2026 no cambiará de día porque cae lunes.

Con las vacaciones de invierno llegando a su fin, muchas personas ya empiezan a revisar el calendario para organizar los próximos meses. En ese contexto, agosto ya tiene una fecha señalada entre los feriados nacionales, la cual ofrecerá una nueva oportunidad para disfrutar de un descanso extendido.

Julio se despide con un fin de semana largo en estos distritos de la provincia de Buenos Aires.
Te puede interesar:

Confirman un nuevo feriado para el viernes 31 de julio y hay fin de semana largo en 2026: qué se celebra

Agosto tendrá un único fin de semana largo gracias al feriado nacional del lunes 17, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Así lo confirmó el Gobierno nacional a través del calendario oficial de feriados vigente para 2026.

17 de agosto, Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

17 de agosto, Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Así queda el feriado del 17 de agosto y el fin de semana largo de 2026

El descanso se extenderá durante tres días consecutivos, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto inclusive. Por ese motivo, el feriado se perfila como uno de los más esperados del segundo semestre, ya que muchos lo aprovechan para hacer una escapada, reencontrarse con familiares o simplemente desconectarse de la rutina diaria.

El feriado conmemora el fallecimiento del General José de San Martín, una de las personalidades más trascendentes y protagonista principal en la independencia de Argentina. Si bien integra el listado de feriados nacionales trasladables, en 2026 no fue necesario modificar la fecha, ya que el 17 de agosto cae lunes y permitirá conformar de manera natural el único fin de semana largo del mes.

Conocé el el calendario completo de feriados en 2026.

Conocé el el calendario completo de feriados en 2026.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • 2 de enero.
  • 27 de febrero.
  • 15 de agosto.
  • 7 de diciembre.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El martes 28 de julio de 2026 será feriado local en cuatro municipios de la provincia de Buenos Aires.

Cuál es el feriado que corta la última semana de julio en 2026

El martes 28 de julio de 2026 será feriado local en cuatro partidos bonaerenses por la conmemoración de sus aniversarios fundacionales.

Será feriado el martes 28 de julio: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

El último día del mes traerá un feriado en estos lugares de la provincia de Buenos Aires.

El último día de julio 2026 será feriado y genera un fin de semana largo: a qué se debe

¿Cómo será el clima en agosto de 2026 con la llegada de “El Niño”?

Cómo será el clima en agosto con la llegada de "El Niño"

play

Geriátrico de Mar del Plata: el cuidador que agredió a dos ancianas declarará ante la Justicia

Se esperan lluvias aisladas durante la jornada del sábado en CABA. 

Tras el temporal, se mantiene activa la alerta por tormentas: cuándo va a mejorar el tiempo

Rating Cero

Gran Hermano no se emitirá los fines de semana.

Escándalo en Telefe tras levantar Gran Hermano por bajo rating: qué programa lo reemplazará

Así está hoy el protagonista de El Joven Sheldon﻿.

El cambio del actor de El joven Sheldon: así fue la impactante transformación de Iain Armitage

Antonela y Messi, otra vez en Miami.

El motivo por el que Messi interrumpió sus vacaciones y regresó a EEUU

Melody Luz, una bailarina apasionada.

Melody Luz, sin filtro sobre su carrera: "Es desgastante que no puedan ver lo que puedo dar"

Tenso cruce en LAM.

Karen Reichardt discutió en vivo con Matilda Blanco y se fue del estudio a los gritos

Camila Camilota Deniz junto a su hermano, Thiago Medina.

La firme defensa de Camilota tras la denuncia contra Thiago Medina: "Va a salir todo a la luz"

últimas noticias

El dólar arranca agosto arriba de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1 de agosto

Hace 3 minutos
Gran Hermano no se emitirá los fines de semana.

Escándalo en Telefe tras levantar Gran Hermano por bajo rating: qué programa lo reemplazará

Hace 18 minutos
El fabricante prepara su desembarco.

Tesla llegará a la Argentina: cuándo arriba y cómo se conseguirán los autos eléctricos

Hace 26 minutos
¿Cómo será el clima en agosto de 2026 con la llegada de “El Niño”?

Cómo será el clima en agosto con la llegada de "El Niño"

Hace 33 minutos
play

Geriátrico de Mar del Plata: el cuidador que agredió a dos ancianas declarará ante la Justicia

Hace 40 minutos