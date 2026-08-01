Qué día cae el feriado del 17 de agosto en 2026 El calendario de agosto ofrecerá una pausa especial que muchos argentinos ya tienen en cuenta para organizar actividades y viajes. Por Agregar C5N en









Así será el feriado del 17 de agosto.

Agosto tendrá un fin de semana largo gracias al feriado nacional del 17.

El descanso abarcará tres días consecutivos, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto.

La fecha recuerda el fallecimiento del General José de San Martín, prócer de la independencia argentina.

Aunque es un feriado trasladable, en 2026 no cambiará de día porque cae lunes. Con las vacaciones de invierno llegando a su fin, muchas personas ya empiezan a revisar el calendario para organizar los próximos meses. En ese contexto, agosto ya tiene una fecha señalada entre los feriados nacionales, la cual ofrecerá una nueva oportunidad para disfrutar de un descanso extendido.

Agosto tendrá un único fin de semana largo gracias al feriado nacional del lunes 17, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Así lo confirmó el Gobierno nacional a través del calendario oficial de feriados vigente para 2026.

17 de agosto, Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Argentina.gob Así queda el feriado del 17 de agosto y el fin de semana largo de 2026 El descanso se extenderá durante tres días consecutivos, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto inclusive. Por ese motivo, el feriado se perfila como uno de los más esperados del segundo semestre, ya que muchos lo aprovechan para hacer una escapada, reencontrarse con familiares o simplemente desconectarse de la rutina diaria.

El feriado conmemora el fallecimiento del General José de San Martín, una de las personalidades más trascendentes y protagonista principal en la independencia de Argentina. Si bien integra el listado de feriados nacionales trasladables, en 2026 no fue necesario modificar la fecha, ya que el 17 de agosto cae lunes y permitirá conformar de manera natural el único fin de semana largo del mes.

Conocé el el calendario completo de feriados en 2026. Freepik Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos 2 de enero.

27 de febrero.

15 de agosto.

7 de diciembre.