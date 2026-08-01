- Agosto tendrá un fin de semana largo gracias al feriado nacional del 17.
- El descanso abarcará tres días consecutivos, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto.
- La fecha recuerda el fallecimiento del General José de San Martín, prócer de la independencia argentina.
- Aunque es un feriado trasladable, en 2026 no cambiará de día porque cae lunes.
Con las vacaciones de invierno llegando a su fin, muchas personas ya empiezan a revisar el calendario para organizar los próximos meses. En ese contexto, agosto ya tiene una fecha señalada entre los feriados nacionales, la cual ofrecerá una nueva oportunidad para disfrutar de un descanso extendido.
Agosto tendrá un único fin de semana largo gracias al feriado nacional del lunes 17, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Así lo confirmó el Gobierno nacional a través del calendario oficial de feriados vigente para 2026.
17 de agosto, Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Argentina.gob
Así queda el feriado del 17 de agosto y el fin de semana largo de 2026
El descanso se extenderá durante tres días consecutivos, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto inclusive. Por ese motivo, el feriado se perfila como uno de los más esperados del segundo semestre, ya que muchos lo aprovechan para hacer una escapada, reencontrarse con familiares o simplemente desconectarse de la rutina diaria.
El feriado conmemora el fallecimiento del General José de San Martín, una de las personalidades más trascendentes y protagonista principal en la independencia de Argentina. Si bien integra el listado de feriados nacionales trasladables, en 2026 no fue necesario modificar la fecha, ya que el 17 de agosto cae lunes y permitirá conformar de manera natural el único fin de semana largo del mes.