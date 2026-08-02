2 de agosto de 2026 Inicio
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Qué día es el feriado nacional de agosto 2026: ¿es fin de semana largo?

Tras el final de las vacaciones de invierno y el Mundial, muchos argentinos ya miran el calendario. Conocé cuándo será el próximo feriado nacional, qué fines de semana largos quedan en 2026 y el listado completo de feriados.

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El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto. La fecha conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto. La fecha conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

  • El próximo feriado nacional genera un fin de semana largo
  • La fecha conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Al caer lunes, habrá un fin de semana largo de tres días
  • Estas jornadas permiten planificar escapadas, viajes o momentos de descanso antes de que finalice 2026.

Qué día es el feriado nacional de agosto 2026: con el cierre de las vacaciones de invierno y el regreso a la rutina, una de las preguntas más repetidas entre los argentinos vuelve a aparecer: ¿habra fin de semana largo? La buena noticia es que no habrá que esperar demasiado, ya que este mes traerá una nueva oportunidad para disfrutar de un periodo de descanso extra.

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Tras el receso invernal y cuando el calendario ya transita la segunda mitad del año, muchas personas comienzan a planificar nuevas escapadas o momentos de descanso. En ese contexto, crece el interés por conocer cuáles serán las próximas fechas libres y qué oportunidades habrá para organizar viajes o actividades en familia.

Con varios meses todavía por delante antes de que termine 2026, la agenda oficial mantiene distintas jornadas de descanso entre feriados nacionales, días trasladables y no laborables con fines turísticos. Estas fechas ofrecen nuevos respiros en la rutina y permiten anticipar los próximos fines de semana largos.

Cuándo es el feriado nacional de agosto 2026

El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Así quedan las vacaciones de invierno en 2026

El calendario de 2026 favorece este feriado porque el 17 de agosto coincide con un lunes. De esta manera, el período de descanso abarcará el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto, conformando un fin de semana largo ideal para realizar escapadas o disfrutar de una pausa en la rutina.. De esta manera, millones de trabajadores y estudiantes podrán aprovechar un fin de semana largo ideal para realizar escapadas, descansar o compartir tiempo en familia. Será el primer descanso extendido desde el feriado del 9 de julio, que este año también dio lugar a un fin de semana XL gracias al día no laborable con fines turísticos del viernes 10 de julio.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles son aquellos que siempre se celebran en la misma fecha y no pueden trasladarse a otro día, sin importar en qué jornada de la semana caigan. Generalmente corresponden a conmemoraciones patrias o festividades religiosas de gran importancia. Entre los que restan en 2026 se encuentran:

  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Los feriados trasladables son aquellos que pueden cambiar de fecha para favorecer la actividad turística y generar fines de semana largos. El objetivo es incentivar los viajes internos y el movimiento económico en distintos destinos del país.

En 2026, los que quedan son:

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

Los días no laborables con fines turísticos son jornadas que el Gobierno nacional establece por decreto para fomentar el turismo interno. A diferencia de los feriados nacionales, la decisión de otorgarlos al sector privado queda a criterio de cada empleador, mientras que en la administración pública suelen ser de aplicación obligatoria.

En lo que resta de 2026, el único día no laborable con fines turísticos es es lunes 7 de diciembre, que se suma al feriado del 8 de diciembre para conformar un fin de semana largo de cuatro días.

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