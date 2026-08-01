- Un grupo de argentinos podrá disfrutar de un nuevo fin de semana largo durante agosto de 2026.
- La jornada especial permitirá contar con tres días consecutivos de descanso.
- El feriado estará relacionado con una celebración histórica de una localidad bonaerense.
- La fecha tendrá alcance para empleados públicos, privados autorizados y trabajadores bancarios.
Se confirmó un nuevo feriado para el lunes 3 de agosto, por lo que un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un fin de semana largo adicional. De esta manera, tendrán la posibilidad de contar con tres días consecutivos de descanso para organizar distintas actividades.
Quienes puedan acceder a este beneficio tendrán la oportunidad de aprovechar la jornada extendida para organizar una breve escapada o simplemente descansar. Este asueto marcará el cierre de la temporada alta de invierno, mientras que el próximo feriado nacional previsto en el calendario será recién el lunes 17 de agosto.
Por qué será feriado el lunes 3 de agosto en 2026 y quiénes lo disfrutarán
En esta ocasión, el feriado no alcanzará a todo el país, sino que estará destinado exclusivamente a los habitantes de una localidad de la provincia de Buenos Aires. La jornada del lunes 3 de agosto se debe al aniversario fundacional de Quequén, localidad que celebra 172 años desde su creación. Como parte de la conmemoración, se llevan adelante distintas actividades organizadas por la comunidad y los tradicionales actos oficiales para recordar la fecha.
La localidad de Quequén tendrá feriado por el aniversario fundacional.
Necochea Digital
De esta manera, los empleados del sector público tendrán un día libre por la celebración, mientras que para los trabajadores privados será una jornada no laborable opcional, siempre que cuenten con la autorización de sus empleadores. Además, el beneficio también alcanzará a todos los empleados de las sucursales del Banco Provincia.