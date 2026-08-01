Será feriado el lunes 3 de agosto en 2026: a qué se debe y quiénes tienen fin de semana largo La medida beneficiará a determinados trabajadores bonaerenses y permitirá sumar una nueva jornada de descanso dentro del calendario de agosto. Por Agregar C5N en









Feriado el lunes 3 de agosto: ¿a quiénes alcanza?

Un grupo de argentinos podrá disfrutar de un nuevo fin de semana largo durante agosto de 2026.

La jornada especial permitirá contar con tres días consecutivos de descanso.

El feriado estará relacionado con una celebración histórica de una localidad bonaerense.

La fecha tendrá alcance para empleados públicos, privados autorizados y trabajadores bancarios. Se confirmó un nuevo feriado para el lunes 3 de agosto, por lo que un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un fin de semana largo adicional. De esta manera, tendrán la posibilidad de contar con tres días consecutivos de descanso para organizar distintas actividades.

Quienes puedan acceder a este beneficio tendrán la oportunidad de aprovechar la jornada extendida para organizar una breve escapada o simplemente descansar. Este asueto marcará el cierre de la temporada alta de invierno, mientras que el próximo feriado nacional previsto en el calendario será recién el lunes 17 de agosto.

Por qué será feriado el lunes 3 de agosto en 2026 y quiénes lo disfrutarán En esta ocasión, el feriado no alcanzará a todo el país, sino que estará destinado exclusivamente a los habitantes de una localidad de la provincia de Buenos Aires. La jornada del lunes 3 de agosto se debe al aniversario fundacional de Quequén, localidad que celebra 172 años desde su creación. Como parte de la conmemoración, se llevan adelante distintas actividades organizadas por la comunidad y los tradicionales actos oficiales para recordar la fecha.

La localidad de Quequén tendrá feriado por el aniversario fundacional. Necochea Digital De esta manera, los empleados del sector público tendrán un día libre por la celebración, mientras que para los trabajadores privados será una jornada no laborable opcional, siempre que cuenten con la autorización de sus empleadores. Además, el beneficio también alcanzará a todos los empleados de las sucursales del Banco Provincia.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Conocé el calendario completo de feriados de 2026. Pexels Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos 2 de enero.

27 de febrero.

15 de agosto.

7 de diciembre.