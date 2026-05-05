Qué monto alcanzó la VTV tras el último aumento y quiénes pueden evitar pagarlo

- La VTV es el control periódico y obligatorio del estado mecánico y de la emisión de gases contaminantes de los automotores.
- En la Ciudad de Buenos Aires registró un aumento del 28% en sus tarifas y confirma un segundo ajuste en lo que va de 2026.
- Circular con la VTV vencida o sin ella es motivo de multas costosas y puede derivar en la retención de la licencia de conducir.
- Su objetivo principal es garantizar la seguridad vial al reducir siniestros causados por desperfectos mecánicos y minimizar el impacto ambiental.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es el control periódico y obligatorio del estado mecánico y de la emisión de gases contaminantes de los automotores. Su objetivo principal es garantizar la seguridad vial al reducir siniestros causados por desperfectos mecánicos y minimizar el impacto ambiental.
La VTV en la Ciudad de Buenos Aires registró un aumento del 28% en sus tarifas y confirma un segundo ajuste en lo que va de 2026, con lo cual el valor pasó a costar $96.968 para autos (antes $75.756) y $36.459 para motos (antes $28.484).
Circular con la VTV vencida o sin ella es motivo de multas costosas y puede derivar en la retención de la licencia de conducir. A continuación te contamos más detalladamente los datos básicos que tenés que saber para estar actualizado y no pasar por alto este trámite indispensable de tu vehículo.
Cuánto costará la VTV tras el último aumento en mayo 2026
A mayo de 2026, los costos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en el Área Metropolitana de Buenos Aires han sufrido incrementos recientes.
Los valores vigentes son:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
En la Ciudad, se autorizó un aumento del 28% a fines de abril de 2026.
- Automóviles: $96.968.
- Motovehículos: $36.459.
Provincia de Buenos Aires (PBA)
Los valores en Provincia se mantienen estables tras el último aumento de enero de 2026:
- Vehículos livianos (hasta 2.500 kg): $97.057,65.
- Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $174.703,77.
- Motovehículos: $38.823,06.
Quiénes están exentos de pagar la VTV
Existen grupos que pueden realizar el trámite sin costo o con beneficios:
- Gratis en CABA: Jubilados, pensionados o mayores de 65 años que perciban hasta dos haberes mínimos, y personas con discapacidad.
- Gratis en PBA: Vehículos municipales, de bomberos y personas con discapacidad.
- Bonificaciones: Los jubilados en Provincia con ingresos menores a dos haberes mínimos pueden acceder a un 50% de descuento.