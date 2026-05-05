5 de mayo de 2026 Inicio
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Qué monto alcanzó la VTV tras el último aumento y quiénes pueden evitar pagarlo

El trámite de la Verificación Técnica Vehicular se actualizó por segunda vez en lo que va del año. Aquí te contamos todos los detalles.

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Todo lo que tenés que saber del segundo aumento de la VTV en lo que va del año 2026.

Todo lo que tenés que saber del segundo aumento de la VTV en lo que va del año 2026.

  • La VTV es el control periódico y obligatorio del estado mecánico y de la emisión de gases contaminantes de los automotores.
  • En la Ciudad de Buenos Aires registró un aumento del 28% en sus tarifas y confirma un segundo ajuste en lo que va de 2026.
  • Circular con la VTV vencida o sin ella es motivo de multas costosas y puede derivar en la retención de la licencia de conducir.
  • Su objetivo principal es garantizar la seguridad vial al reducir siniestros causados por desperfectos mecánicos y minimizar el impacto ambiental.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es el control periódico y obligatorio del estado mecánico y de la emisión de gases contaminantes de los automotores. Su objetivo principal es garantizar la seguridad vial al reducir siniestros causados por desperfectos mecánicos y minimizar el impacto ambiental.

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La VTV en la Ciudad de Buenos Aires registró un aumento del 28% en sus tarifas y confirma un segundo ajuste en lo que va de 2026, con lo cual el valor pasó a costar $96.968 para autos (antes $75.756) y $36.459 para motos (antes $28.484).

Circular con la VTV vencida o sin ella es motivo de multas costosas y puede derivar en la retención de la licencia de conducir. A continuación te contamos más detalladamente los datos básicos que tenés que saber para estar actualizado y no pasar por alto este trámite indispensable de tu vehículo.

vtv

Cuánto costará la VTV tras el último aumento en mayo 2026

A mayo de 2026, los costos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en el Área Metropolitana de Buenos Aires han sufrido incrementos recientes.

Los valores vigentes son:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

En la Ciudad, se autorizó un aumento del 28% a fines de abril de 2026.

  • Automóviles: $96.968.
  • Motovehículos: $36.459.

Provincia de Buenos Aires (PBA)

Los valores en Provincia se mantienen estables tras el último aumento de enero de 2026:

  • Vehículos livianos (hasta 2.500 kg): $97.057,65.
  • Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $174.703,77.
  • Motovehículos: $38.823,06.

Quiénes están exentos de pagar la VTV

Existen grupos que pueden realizar el trámite sin costo o con beneficios:

  • Gratis en CABA: Jubilados, pensionados o mayores de 65 años que perciban hasta dos haberes mínimos, y personas con discapacidad.
  • Gratis en PBA: Vehículos municipales, de bomberos y personas con discapacidad.
  • Bonificaciones: Los jubilados en Provincia con ingresos menores a dos haberes mínimos pueden acceder a un 50% de descuento.
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