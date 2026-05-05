5 de mayo de 2026 Inicio
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Incendio fatal en Vicente López: un departamento se prendió fuego y murió un hombre

Ocurrió en la madrugada del martes en un edificio ubicado en Valle Grande y Arenales. Bomberos controlaron el fuego y evacuaron a los vecinos. Investigan las causas.

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Los bomberos lograron contener las llamas y los vecinos ya regresaron a sus viviendas.

Un hombre murió este martes por la madrugada como consecuencia de un incendio que se desató en un departamento de un edificio en el partido bonaerense de Vicente López.

El siniestro se registró en la intersección de las calles Valle Grande y Arenales, donde trabajaron varias dotaciones de bomberos junto a efectivos policiales, personal de salud, Defensa Civil y agentes de tránsito municipal, que mantuvieron cortada la zona mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

Ante la magnitud del hecho, los vecinos de los distintos departamentos fueron evacuados de manera preventiva. Recién cerca de las 7 de la mañana se les permitió regresar a sus hogares, una vez que la situación estuvo controlada.

El fuego fue controlado por los bomberos de la zona, que lograron evitar que las llamas se propagaran a otras unidades del edificio.

Por el momento, no se determinaron las causas que originaron el incendio. Personal policial realizará los peritajes correspondientes para establecer cómo se inició el foco ígneo.

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