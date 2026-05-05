5 de mayo de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.450.000 pesos a 30 días en abril 2026

Calcular los rendimientos teniendo en cuenta la tasa de interés anual de referencia permite tener un panorama ampliado para futuras inversiones.

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Cuánto podés ganar si depositás $1.450.000 a 30 días en abril. 

Cuánto podés ganar si depositás $1.450.000 a 30 días en abril. 

  • Un depósito de $1.450.000 a 30 días permite estimar ganancias concretas según el canal elegido.
  • Las tasas varían entre sucursal y banca electrónica, con una leve ventaja para las operaciones digitales.
  • La inflación proyectada condiciona el rendimiento real de los plazos fijos en el corto plazo.
  • Simulaciones con montos menores, como $500.000, ayudan a comparar resultados y tomar decisiones.

El plazo fijo continúa siendo una herramienta utilizada por quienes buscan ordenar sus ahorros en períodos cortos y con previsibilidad sobre el resultado. En abril de 2026, las tasas ofrecidas por los bancos se mantienen en niveles relativamente estables, en un contexto donde la inflación muestra cierta desaceleración, lo que permite hacer cálculos más claros antes de invertir.

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.
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Cuánto ganás por depositar $1.450.000 en un plazo fijo según el banco

Si se realiza un depósito de $1.450.000 a 30 días en una sucursal bancaria, con una TNA del 18,00% y una TEA del 19,56%, los intereses generados alcanzan los $21.452,05. De esta manera, el monto total al vencimiento asciende a $1.471.452,05.

En cambio, al optar por canales electrónicos, donde las entidades suelen ofrecer mejores condiciones, la TNA sube al 18,50% y la TEA al 20,15%. En este caso, los intereses llegan a $22.047,95, lo que deja un total de $1.472.047,95. La diferencia responde a la estrategia de los bancos de promover operaciones digitales, que implican menores costos operativos.

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Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

El principal punto de tensión para los ahorristas es que el rendimiento del plazo fijo queda por debajo de la inflación. En marzo, el índice de precios al consumidor fue del 3,4% según el INDEC, mientras que las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado anticipan un 2,6% para abril y cerca del 2,3% para mayo. Frente a estos valores, la renta mensual del plazo fijo resulta poco paliativa para sostener el poder adquisitivo.

Aunque el escenario plantea desafíos, la posibilidad de renovar mensualmente el capital junto con los intereses sigue siendo una herramienta disponible, porque permite sostener un rendimiento acumulado. Por eso, monitorear la evolución de tasas e inflación resulta clave para quienes buscan sostener el valor de sus ahorros en pesos.

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