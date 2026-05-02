2 de mayo de 2026 Inicio
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La VTV ya alcanzó un aumento del 50% desde enero: a cuánto llega en mayo 2026

El trámite se actualizó por segunda vez en lo que va del año; el monto a pagar por la inspección se acerca a los $100.000.

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En los casos en los que una persona sea titular de más de un vehículo

En los casos en los que una persona sea titular de más de un vehículo, el beneficio se aplica únicamente a una sola unidad. 

  • La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad de Buenos Aires registró un aumento del 28% en sus tarifas y confirma un segundo ajuste en lo que va de 2026.
  • Oficializada en el Boletín Oficial porteño, el valor de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires pasó a costar $96.968 para autos (antes $75.756) y $36.459 para motos (antes $28.484).
  • Si se toma como referencia el valor de la inspección en enero de este año, cuando los autos tenían una tarifa de $63.453 y las motos de $23.858, se desprende que entre enero y abril la VTV acumuló un aumento cercano al 53%.
  • Existen determinados grupos que pueden acceder a la exención del pago del trámite. Entre ellos se encuentran jubilados, pensionados o personas mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad de Buenos Aires registró un aumento del 28% en sus tarifas y confirma un segundo ajuste en lo que va de 2026.

El mirador del Obelisco ofrece una vista única de la 9 de Julio y las cúpulas de las Ciudad. 
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Con la última actualización, oficializada en el Boletín Oficial porteño, el valor de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires pasó a costar $96.968 para autos (antes $75.756) y $36.459 para motos (antes $28.484).

Ahora bien, si se toma como referencia el valor de la inspección en enero de este año, cuando los autos tenían una tarifa de $63.453 y las motos de $23.858, se desprende que entre enero y abril la VTV acumuló un aumento cercano al 53%.

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Qué monto alcanza la VTV en mayo 2026

No contar con la VTV vigente cuando corresponde constituye una infracción de tránsito que, en la Ciudad de Buenos Aires, es sancionada con 400 Unidades Fijas (UF), lo que equivale a una multa de $379.996. En tanto, quienes hayan realizado el trámite pero no cuenten con alguno de los comprobantes obligatorios (la oblea o el certificado en papel) pueden recibir una sanción de 100 UF, es decir, $94.999.

VTV
La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Existen determinados grupos que pueden acceder a la exención del pago del trámite. Entre ellos se encuentran jubilados, pensionados o personas mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio y que sean titulares de un vehículo que no exceda el valor mínimo establecido para el impuesto a la radicación en la Ciudad.

También están alcanzadas por este beneficio las personas con discapacidad que posean un vehículo adaptado, sin importar el valor de la unidad.

Asimismo, la exención puede aplicarse a quienes tengan discapacidad aun cuando el vehículo no cuente con adaptaciones específicas.

En los casos en los que una persona sea titular de más de un vehículo, el beneficio se aplica únicamente a una sola unidad. De todos modos, es importante aclarar que, aunque estén exentos del pago, estos conductores deben cumplir igualmente con la realización de la verificación en los plazos establecidos.

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