El comentario viral de Franco Colapinto en el posteo de Maia Reficco después de su gran carrera en Miami

El piloto de F1 atraviesa uno de sus mejores momentos en lo profesional y en lo personal, hecho que quedó documentado en las redes sociales después de lograr su mejor resultado este domingo en Estados Unidos.

El presente deportivo de Franco Colapinto se consolida carrera a carrera dentro de la Fórmula 1 y el Gran Premio de Miami marcó un punto alto en su desempeño al finalizar en el séptimo puesto y sumar unidades clave para su equipo. La jornada tuvo además un marco particular, con la presencia en el circuito de Lionel Messi junto a su familia, en una imagen que reflejó el cruce de dos figuras argentinas en escenarios distintos.

En ese contexto, también estuvo presente su novia, Maia Reficco, quien acompañó al piloto durante el fin de semana . Tras la carrera, la artista compartió en sus redes sociales una serie de fotos del evento que rápidamente captaron la atención de sus seguidores, tanto por el momento deportivo como por el vínculo que mantiene con el corredor.

El punto que terminó de instalar el episodio en redes no fueron solo las imágenes sino el comentario que dejó el propio Colapinto en la publicación. “ Qué ganas de ser tu hab ”, escribió el piloto en Instagram , en una frase breve que abrió distintas interpretaciones entre los usuarios.

Por un lado, algunos seguidores entendieron que la expresión hacía referencia a una abreviatura en inglés, vinculada a palabras como “husband” o “boyfriend”, lo que le dio al mensaje un tono de cercanía dentro de la relación. Por otro lado, hubo quienes lo tomaron de manera literal y lo reinterpretaron como “habitación”, lo que derivó en una serie de comentarios en clave de humor.

La repercusión no tardó en escalar, con respuestas que fueron desde elogios hasta comparaciones más irónicas, como quien lo equiparó con Leo Mattiolli por su comentario "poético". Lo que comentó Colapinto, entonces, terminó funcionando como un reflejo del costado más descontracturado del piloto, que en paralelo atraviesa un momento de crecimiento dentro de la categoría.