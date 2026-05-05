Lionel Messi reveló el consejo que le dio a Franco Colapinto en medio del furor que genera por la Fórmula 1 El futbolista del Inter Miami dio detalles del encuentro que tuvieron antes del GP de Miami durante una práctica del equipo, en donde tuvieron una breve conversación. “Yo creo que él tiene que vivir su propia historia”, aseguró. Por + Seguir en







Messi habló sobre Colapinto. Redes sociales

El piloto Franco Colapinto visitó a Lionel Messi en el entrenamiento del Inter Miami y el futbolista contó cómo fue esa conversación, en la previa de lo que fue el encuentro viral en el Gran Premio de Miami por la Fórmula 1. Aprovechó para darle un consejo y aseguró que está en un gran momento.

Luego de la foto viral de Colapinto y Messi se dio en el predio del Inter durante una práctica previo al encuentro del fin de semana. Esa fue la primera impresión y contó que era la primera vez que se veían: “La verdad es que no había tenido nunca contacto con él, sí me había regalado un casco y me hizo saber las ganas que tenía de poder conocernos algún día”.

“Tenemos alguna gente conocida en común también. Y bueno, el otro día se dio, pudo pasar por el entrenamiento y nos pudimos conocer. La verdad que es un fenómeno", opinó el Diez en una entrevista con el Pollo Álvarez.

Embed - Joaquin Alvarez on Instagram: "Todo empezó con un primer encuentro: Franco y Leo, frente a frente MESSI EN LO DEL POLLO: Muy pronto podrás ver la entrevista exclusiva con el 10 para @ypfoficial en nuestro canal @lodel_pollo en Youtube" View this post on Instagram En medio de la euforia por el deporte, Messi contó que le dio un consejo para que tenga en cuenta: “Yo creo que él tiene que vivir su propia historia y estar preparado para un montón de cosas, porque cuando estás expuesto, te viene de todos lados, en lo bueno y en lo malo... sobre todo en los malos”.