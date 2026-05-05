5 de mayo de 2026 Inicio
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El Gobierno aprobó nuevos cuadros tarifarios para el gas tras subir subsidios: en cuánto quedan los montos

El ENARGAS dispuso nuevos valores a partir del 1° de mayo para amortiguar el impacto por la suba internacional de la energía por la guerra en Medio Oriente.

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El gas natural se acerca a su pico de consumo anual.

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El Estado cubrirá el 75% del bloque de consumo inicial de los sectores de bajos recursos.
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La medida se implementó a través de la Resolución 480/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Marcelo Nachon.

Los nuevos montos se aplican a partir del 1° de mayo en Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro. A partir de esta medida, las empresas deberán reflejar en sus facturas el Precio Anual Uniforme (PAU), así como las bonificaciones vinculadas al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), beneficios diseñados para mitigar el impacto de los incrementos tarifarios sobre los usuarios residenciales y segmentos sociales vulnerables.

Según el texto, si la entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios ocurre dentro de un período de facturación ya iniciado, las facturas podrán reflejar tarifas diferenciadas para consumos realizados antes y después de la entrada en vigor de la normativa.

Los nuevos cuadros tarifarios de Metrogas

Los valores fijados para el cargo fijo mensual y los cargos variables por metro cúbico consumido establecen distinciones entre subzonas y contemplan tanto los costos del insumo como el transporte y los adicionales.

Por ejemplo, para consumos de hasta 1.000 m³ anuales, el cargo variable por consumo se ubica en $135,13 para la Ciudad de Buenos Aires y $136,57 para la provincia de Buenos Aires. Este valor disminuye progresivamente para rangos superiores de consumo, en una estructura escalonada que penaliza menos los mayores volúmenes consumidos.

El cuadro tarifario desglosa la composición de precios: el precio en el punto de ingreso al sistema de transporte es de $52,74 por m³, al que se le descuentan diferencias diarias acumuladas de $12,90 por m³, resultando en un precio neto de $39,84 por m³ incluido en el cargo variable. A esto se suman el costo de gas retenido ($2,21 por m³) y el costo de transporte ($64,79 por m³), que a su vez se distribuye entre distintas rutas y empresas transportistas, como TGS y TGN, y rutas desde Neuquén y Tierra del Fuego.

El Gobierno decidió aumentar un 25% más los subsidios al gas para usuarios de bajos recursos

El Gobierno dispuso este lunes un aumento extraordinario del 25% en los subsidios al gas para los usuarios de bajos recursos de todo el país. La decisión, instrumentada para el consumo de mayo, busca amortiguar el traslado a las facturas de la escalada energética producida por la guerra en Medio Oriente.

El beneficio alcanza a los hogares integrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), a entidades de bien público y a clubes de barrio. Con esta modificación, el Estado cubre el 75% del bloque de consumo inicial de este segmento, que abonará tarifa plena una vez superado ese volumen.

La medida cobró carácter normativo con la publicación de la resolución 11/2026 en el Boletín Oficial, avalada por la firma de la secretaria de Energía, María Tettamanti. Esta bonificación coyuntural acompaña la reciente autorización de un incremento promedio del 5,6% en los cuadros tarifarios del servicio.

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