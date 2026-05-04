Un puma suelto en Bariloche: apareció refugiado en el garaje de una casa

El felino se metió en un domicilio tras ingresar de manera accidental a una zona urbana.

Un puma adulto se metió en el garage de un vecino de Bariloche.

Un puma adulto apareció en el garage de un vecino de Bariloche . Según informaron las autoridades de fauna, el felino ingresó accidentalmente a una zona urbana y terminó dentro de una vivienda. Para garantizar la seguridad, se procedió a sedarlo y posteriormente fue trasladado a un área rural, lejos del ejido urbano.

La denuncia del hecho provino del paraje Pilcaniyeu, sobre la Ruta Nacional 23 que activó un rápido operativo conjunto entre Gendarmería Nacional y la Dirección de Fauna de Río Negro . Al lugar acudieron integrantes del Escuadrón 34 Bariloche “Cabo Primero Marciano Verón”, quienes verificaron el estado del ejemplar adulto de aproximadamente cinco años.

El felino se hallaba resguardado dentro de la vivienda, sin mostrar conductas agresivas , aunque según informaron las autoridades, representaba un peligro tanto para los residentes de la vivienda como para él propio puma.

Después de ser revisado por los veterinarios, se verificó que el ejemplar presentaba un buen estado general y estaba en condiciones de volver a su entorno silvestre. El animal fue trasladado hacia una zona rural apartada del área urbana , garantizando un espacio seguro para su reintegración al hábitat natural.

puma de Bariloche

Integrantes de Gendarmería junto con personal de fauna acompañaron todo el procedimiento, desde la extracción del puma de la vivienda hasta su liberación en un sitio apropiado, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Fauna de Río Negro N° 5796, que protege a las especies nativas y regula su manejo.

La operación se llevó a cabo sin inconvenientes y sin que se produjeran lesiones. El puma es una especie fundamental para mantener el equilibrio ecológico de la zona.