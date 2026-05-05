Investigan al padre del niño desaparecido en Corrientes: lo habría secuestrado tras un tiroteo en la casa de la madre

Nahuá Santos Riquelme, de 6 años, habría sido captado por su papá, Josías Santos Regis, en medio de una balacera en el domicilio de su mamá, ubicado en la localidad Esquina. El hombre tiene antecedentes de violencia de género.

El menor Nahuá Santos Riquelme es intensamente buscado desde el domingo cuando fue visto por última vez en la casa de su madre y, según los testigos, se lo habría llevado su padre Josías Santos Regis , conocido como El Brasilero, en medio de un tiroteo en la casa de la madre.

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El Ministerio de Seguridad de la Nación activó la alerta Sofía en medio de una intensa búsqueda. “Estoy angustiada, quiero saber dónde está mi hijo” , expresó Mariana Riquelme, la mamá del niño a medios locales.

Según el sitio web Impacto Corriente, el padre del nene irrumpió la casa de su expareja con la intención de hablar , cerca de las 21:30. Fue entonces que se desató una pelea con otro hombre y Santos Regis le disparó tres veces.

La víctima que fue herida de bala fue trasladada al Hospital San Roque, donde se encuentra fuera de peligro. Luego del violento episodio, Santos Regis escapó del lugar y se habría llevado al menor, por lo que se abren dos investigaciones.

La Comisaría Segunda, la Comisaría de la Mujer y el Menor, distintas áreas de la Policía de Corrientes y el Ministerio de Seguridad coordinaron la búsqueda y realizan rastrillajes y controles en la zona.

La mujer contó que tiene dos hijos con el hombre, de quien se separó por distintos episodios de violencia de género, al cual denunció y estuvo detenido en 2024.

En la red social X, la cartera encabezada por Alejandra Monteoliva informó el paradero desconocido del menor. "Alerta Sofía: buscamos a Nahuá Santos Riquelme. De 6 años de edad, fue visto por última vez el 3 de mayo, cuando se ausentó de su domicilio junto a su padre, Josias Santos Regis", expresaron.

En tal sentido, describieron sus características: "Cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca. Vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable. Si tenés información que permita dar con su paradero, comunicate a la línea 134 de manera gratuita, anónima y disponible las 24 horas".

Qué es la Alerta Sofía y para qué sirve

El Ministerio de Seguridad explicó que la Alerta Sofía "es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en 'Alto Riesgo Inminente'".

En tal sentido, detallaron que se desarrolla "mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil".

La Alerta Sofía implica la difusión masiva y orientada del caso a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales. "Para su implementación a nivel internacional, se cuenta con el apoyo de Facebook y el Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados (ICMEC)", señalaron desde la cartera.