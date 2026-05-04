4 de mayo de 2026 Inicio
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Advierten por el cierre del hogar Promover en Flores: 20 chicos con discapacidad pueden quedar en la calle

El hogar y centro terapéutico para menores con parálisis cerebral podría cerrar sus puerta en mayo por "deudas enormes". El Ministerio de Salud y las obras sociales les deben recursos. Cómo ayudar.

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Marcha por la ley de Emergencia en Discapacidad.

Marcha por la ley de Emergencia en Discapacidad.

El legislador porteño por Es Ahora Buenos Aires Leandro Santoro advirtió por el cierre del histórico hogar Promover, donde viven 17 chicos con parálisis cerebral sin familias y acuden otros 89 menores con discapacidad por terapias y alimento. El Ministerio de Salud nacional y las obras sociales les deben plata y las autoridades del centro terapéutico están endeudadas a título personal.

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"Nos deben muchísimos meses desde Incluir Salud, del Ministerio de Salud de la Mación. No sabemos cuándo nos van a pagar. El transporte de los chicos lo deben desde enero. Si no nos aseguran un pago, el próximo mes vamos a caer en el cierre inmediato", se lamentó una de las autoridades de la institución que funciona hace 40 años en Bocayá 48, en el barrio porteño de Flores.

Embed - Leandro Santoro on Instagram: "Esto es grave! 20 chicos con parálisis cerebral pueden quedar en la calle. Ayudemos a @promovermutual Boyacá 48, Flores 11 5812-5111"
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Para mantener las puertas abiertas hasta ahora se endeudaron, la institución y sus directoras a título personal. "Tiene la casa en garantía. Esto es una casa alquilada, hace 40 años que funciona esta organización. Es gente que viene a dar una mano como puede con un salario de mierda y algunos, la mayoría, voluntarios", detalló Santoro en Instagram.

"Tenemos unas deudas enormes y muchas moratorias con ARCA", detalló otra autoridad del hogar sostenido por la Asociación Mutual Promover y el legislador explicó, incrédulo: "El Estado no les paga y ARCA les exige que paguen los impuestos y como no tienen la plata porque el Estado no les paga les quieren hacer juicio".

Santoro reclamó por la Ley de emergencia en discapacidad aprobada dos veces en el Congreso. Sin embargo, el Gobierno presentó un recurso extraordinario federal a través de la Procuración del Tesoro de la Nación ante la Corte Suprema para continuar incumpliendo con la ley porque "daña la sostenibilidad fiscal y la finanzas públicas".

El auxilio de la Ciudad: una ayuda de emergencia

Ante la inacción del gobierno nacional, se presentó una funcionaria del área de Discapacidad del gobierno porteño, dado que todos los residentes pertenecen a la Ciudad y muchos ingresaron a través del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA), y se abrió la posibilidad de un subsidio de emergencia.

"Se trata de una ayuda económica extraordinaria por única vez, y que se hace en dos pagos", detalló una de las directoras del centro a C5N. Sin embargo, la respuesta definitiva sobre este alivio financiero recién se conocerá en las próximas semanas, un tiempo que el hogar, asfixiado por las deudas de alquiler y servicios, ya no tiene.

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Cómo colaborar con el hogar Promover

La situación es dramática. Mientras se espera que el Estado normalice los pagos para evitar el cierre definitivo, la institución solicita el apoyo a la comunidad.

  • Donaciones monetarias al alias promover.unlugar
  • Se reciben productos de limpieza y de higiene personal, principalmente algodón, óleo calcáreo y pañales para jóvenes y adultos.
  • Coordinar otro tipo de donaciones al +54 9 1158125111

De la continuidad de Promover depende que 86 niños y jóvenes con patologías críticas no queden en la calle, víctimas de un Gobierno que no tiene sensibilidad social.

Pedido solidario
Hogar Promover Mutual

Hogar Promover Mutual

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