Maxi López reveló que Wanda Nara le pidió otro bebé "dos o tres veces": "No doy más"

El exfutbolista compartió el deseo de la conductora de MasterChef Celebrity después de que se la viera comprando ropa para recién nacido. Los rumores de embarazo.

Wanda Nara y Maxi López en el cumpleaños de Valentino López.

Wanda Nara y Maxi López en el cumpleaños de Valentino López.

Maxi López aseguró que Wanda Nara le pidió tener otro bebé "dos o tres veces" porque "tiene lapsos", pero el exfutbolista sentenció: "Esta fábrica está cerrada". La consulta de la influencer Sofi Gonet se dio en medio de rumores de un embarazo de la conductora de MasterChef Celebrity.

La conductora visitó un local de ropa de bebé y comenzaron los rumores de embarazo.
¿Wanda Nara espera su sexto hijo? El video que confirmaría el embarazo

"Wanda, ya no doy más. Ya está, no duermo hace 20 años. Ya está, Wanda", contó que le respondió el participante del famoso reality de cocina a su exesposa y aclaró: "Ese es otro proyecto, otra administración".

El panelista de OLGA reveló en Telefe este intercambio con la actriz porque se la vio comprando ropa de bebé en un shopping junto a una de sus hijas. Además, en el video del momento compartido por LAM se ve cómo una de sus hijas le da un beso en la panza. Las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre un eventual sexto hijo de la empresaria. Algunos usuarios sugerían que estaba comprando ropa para el hijo recién nacido de su exesposo, Lando.

¿Wanda Nara sigue con Martín Migueles?

En cuanto a la "otra administración" que menciona Maxi López, se encuentra distanciado de la mediática. Entre versiones de separación de Martín Migueles y crisis, Wanda Nara aclaró antes de ingresar a las grabaciones de MasterChef Celebrity: "Sigo sola, sigo sola".

"No le pongo titular. O sea, estoy muy bien. Hay muy buena onda, amistad, todo bien. Tengo mucha confianza y una muy buena relación. Me gusta quedar así", definió al móvil del programa Puro Show.

Aún así, en Instagram la cantante subió una foto de una reunión familiar en la que se ve a Migueles de espaldas en la parrilla y Valentino López dejó un comentario amistoso en una publicación del empresario inmobiliario. Wanda Nara también compartió un video de su hijo mayor, Benedicto y Constantino jugando al pádel junto a Migueles y escribió "Ellos", con un emoji de corazón blanco. Lo que corrobora la "muy buena relación" que describió la conductora.

