El cruce de Wanda Nara con Maxi López y L-Gante en vivo: "Me habrán cagado con media Argentina"

La conductora de MasterChef Celebrity llamó al streaming donde estaban sus exparejas y tuvo un desopilante intercambio donde también reveló que ambos “compartieron una mina”. “Los dos son muy tramposos, pero tuvieron mala suerte porque yo les descubrí casi todo”, lanzó.

En su nuevo rol como conductor, Maxi López tuvo de invitado a L-Gante y ambos protagonizaron un divertido momento junto a Wanda Nara quien apareció en vivo mediante una llamada telefónica y no los perdonó.

Wanda Nara y Maxi López en el cumpleaños de Valentino López.
Maxi López reveló que Wanda Nara le pidió otro bebé "dos o tres veces": "No doy más"

En un momento distendido, el encuentro entre los ex de la conductora de MasterChef fue muy amigable y así lo demostraron los dos al hablar con la prensa tras la entrevista. Pero durante el vivo, ambos se tomaron con mucho humor la llamada telefónica de Wanda Nara y sus dichos al aire.

Con teléfono en mano, Nati J le preguntó a la empresaria si estaba en presencia de sus “dos ex favoritos”, y, fiel a su estilo, sin tartamudear, lanzó un filoso comentario que dejó sorpresa a los involucrados y desató la risa de todos: “¿De mis ex favoritos? Estás en presencia de dos que me habrán cagado con media Argentina”.

Rápido, el músico atinó a decir “ella es una reina”, con cierta incomodidad mirando a Maxi quien hizo el gesto de “yo no”. Y la conductora se despachó con mandarlos al frente: “Es más, creo que compartieron una mina. Es morocha y me parece raro porque a los dos les gustan más las rubias. De una que empieza con N. Fue hace mucho. Maxi ahora está casado... Los dos son muy tramposos, pero tuvieron mala suerte porque yo les descubrí casi todo”.

En un ida y vuelta en complicidad, el exfutbolista retrucó “el muerto se ríe del degollado”, mientras que el referente de la Cumbia 420 le respondió: “Te la dejamos pasar porque sos mujer”.

En otro tramo de la entrevista y más distendidos, Wanda Nara los comparó asegurando que Maxi López y L-Gante tiene algo en común. “Soy el amor en la vida de los dos”, indicó la mediática y destacó que los dos quedaron “despechados”.

Cómo es la relación de Maxi López y L-Gante

Por otra parte, sobre la actual relación con Maxi López y Elían Valenzuela, el cantante aseguró que están “de diez”, dejando en claro que no existe ningún conflicto con el participante de MasterChef Celebrity y padre de los tres hijos varones de Wanda Nara.

“Lo admiro por su forma de ser y por todo lo que logró”, afirmó el cantante, quien también se refirió con sensibilidad a su separación e Wanda Nara. “La separación no es algo divertido”, expresó, y agregó: “Quiero que haya amor en la vida de Wanda”.

En tanto, el músico marcó su incomodidad por quedar involucrado en las polémicas mediáticas que rodean a su ex. “Me molesta que en algunas cosas caiga yo y no tengo nada que ver”, concluyó.

Mientras que López sorprendió al describirlo como “un pibe bárbaro” y, al ser consultado sobre si fue incómodo el momento en que contaron cómo se conocieron, el ex jugador fue claro: “No fue incómodo”.

