Video: así se fue el momento de la explosión en la fábrica de San Fernando El fuego se generó durante la madrugada en el depósito de productos de belleza y puso en vilo a todo el barrio. El hecho se dio a la 1.36 de la madrugada del jueves.







El incendio fue en un depósito. Redes sociales

Una fábrica de productos de belleza de la marca Otowill dedicada a la fabricación de tinturas para el pelo se incendió durante la madrugada y ya se hicieron virales los videos del momento exacto en el que se generó la explosión que se sintió a 15 cuadras a la redonda.

Todo ocurrió en la calle Brandsen al 800, entre 25 de Mayo y Sarmiento frente a las vías del ramal Retiro-Tigre en el tren Mitre. Pero se escuchó en distintos puntos de la zona norte del conurbano como Tigre, Victoria, Virreyes y otros barrios.

En los videos se puede ver la vibración en las viviendas y después la explosión para después ver cómo el humo llegaba a gran altura y se veía desde varios lados.

El jefe de Bomberos agregó que “hay un agujero en medio de la fábrica, pero no podemos decir que ahí haya sido la explosión”. Por fortuna, no hubo heridos de gravedad: “Al momento del incendio no había nadie adentro. Fueron los vecinos quienes alertaron al ver las llamas”.

EXPLOSIÓN E INCENDIO EN UNA FÁBRICA

- 15 cuadras están sin luz y trabajan 12 dotaciones de bomberos en la zona

- Es un depósito de la empresa Otowil

San Fernando pic.twitter.com/5RxXq9IFro — Vía Szeta (@mauroszeta) January 29, 2026 El fuego generó rotuna de vidrios y quedaron diferentes estructuras dañadas y algunas paredes que, creía que presentaban peligro de derrumbe, se confirmó que finalmente no.

En el lugar trabajaron 29 dotaciones de bomberos durante horas para controlar las llamas y, por precaución, se cortó el suministro eléctrico en varias manzanas durante varias horas. Otra de las cosas que confirmó el jefe de Bomberos fue que “no hay riesgo en las casas vecinas, aunque lo va a tener que determinar el personal idóneo”.