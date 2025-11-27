27 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tragedia en José C. Paz: el conductor que atropelló y mató a un matrimonio salió en libertad

Se trata de Michael Jean Carballo, de 23 años, a quien le concedieron la excarcelación tras cubrir la caución con dinero y el embargo de una Volkswagen Gol.

Por
En el accidente murió un matrimonio y resultaron heridos sus tres hijos.

En el accidente murió un matrimonio y resultaron heridos sus tres hijos.

El conductor que atropelló y mató a un matrimonio en José C. Paz quedó en libertad tras el pago de una fianza de 13 millones de pesos, luego de que la Justicia le concediera la excarcelación. Además ofreció como garantía el auto de su padre, un Volkswagen Golf valuado en unos 15 millones.

El matrimonio que viajaba en el auto falleció como consecuencia del choque.
Te puede interesar:

Choque y muerte en José C. Paz: el abogado de Michael Carballo responsabilizó al matrimonio fallecido

Se trata de Michael Jean Carballo, de 23 años, quien enfrenta cargos por doble homicidio culposo y lesiones, por la muerte de Renzo y Eliana Benítez, papás de los tres chicos de 12, 11 y 9 años que sufrieron lesiones. Los investigadores establecieron que iba muy por encima de la velocidad permitida al momento del impacto. Pese a eso, el Tribunal consideró que no había riesgos procesales y autorizó su libertad mientras continúa la investigación.

El abogado de las víctimas, Marcelo Chumba, apeló la excarcelación ante la Cámara, pero la Fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, no y eso que le había agravado la imputación.

Embed

Carballo enfrenta una pena de 3 a 6 años de prisión. La calificación legal cambió luego de que el fiscal del caso recibiera una pericia que determinó que manejaba a una velocidad promedio de 88 kilómetros por hora.

La Justicia de Garantías de San Martín le impuso como fianza y logró la excarcelación en las últimas horas. El abogado de las víctimas, Marcelo Chumba, apeló la excarcelación ante la Cámara, pero la Fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, no realizó y eso que le había agravado la imputación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Amarok destrozó el Renault 12 casi por completo.

Choque y muerte en José C. Paz: las pericias revelaron quién causó el accidente en el que falleció una pareja

La tragedia se precipitó tras un error operativo.

Horror en Brasil: cayó una grúa durante el armado de un árbol de Navidad y un hombre murió en el acto

El choque en Flores quedó registrado desde las cámaras de la zona

Un camión fuera de control chocó cuatro autos y dejó a una mujer hospitalizada con lesiones graves

Así terminó la Ferrari Purosangue tras volcar a más de 200 km/h. 

Neuquén: una Ferrari que participaba de un exhibición volcó a más de 200 km/hora

play

Video: así comenzó la explosión en el Polo Industrial de Spegazzini en Ezeiza

play

Cámaras empresariales advierten un inminente colapso en el sistema de transporte público

Rating Cero

El conductor lidera el segmento de las noticias en las señales de cable.

Gustavo Sylvestre : "Hoy la televisión por cable está muchas veces arriba de los canales de aire"

Mariana Brey en la alfombra roja de los MF de Cable 2025

Brey en los Martín Fierro de Cable: "A este año en C5N lo disfruté un montón"

play

Ventura, sobre los Martín Fierro de Cable 2025: "Reivindico este reencuentro con C5N que es una pantalla poderosa"

Carolina Aguirre es la guionista de Envidiosa y defiende el papel de Griselda Siciliani

La creadora de Envidiosa le respondió a la audiencia con un fuerte mensaje: qué dijo

Se rumorea que la reconocida actriz podría estar embarazada

¿Agranda la familia? Un video de Tom Holland y Zendaya desató rumores de embarazo

Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos
play

Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos: cuál es

últimas noticias

play

Cámaras empresariales advierten un inminente colapso en el sistema de transporte público

Hace 5 minutos
El conductor lidera el segmento de las noticias en las señales de cable.

Gustavo Sylvestre : "Hoy la televisión por cable está muchas veces arriba de los canales de aire"

Hace 8 minutos
play

Brey en los Martín Fierro de Cable: "A este año en C5N lo disfruté un montón"

Hace 15 minutos
En el accidente murió un matrimonio y resultaron heridos sus tres hijos.

Tragedia en José C. Paz: el conductor que atropelló y mató a un matrimonio salió en libertad

Hace 32 minutos
Estoy viviendo en Airbnbs, voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo casa, eso es lo que estoy intentando explicar, dijo el actor Kevin Spacey, acusado de múltiples abusos sexuales.

El actor Kevin Spacey fue denunciado por tres nuevos casos de abuso sexual

Hace 37 minutos