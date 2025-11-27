Tragedia en José C. Paz: el conductor que atropelló y mató a un matrimonio salió en libertad Se trata de Michael Jean Carballo, de 23 años, a quien le concedieron la excarcelación tras cubrir la caución con dinero y el embargo de una Volkswagen Gol. Por + Seguir en







En el accidente murió un matrimonio y resultaron heridos sus tres hijos.

El conductor que atropelló y mató a un matrimonio en José C. Paz quedó en libertad tras el pago de una fianza de 13 millones de pesos, luego de que la Justicia le concediera la excarcelación. Además ofreció como garantía el auto de su padre, un Volkswagen Golf valuado en unos 15 millones.

Se trata de Michael Jean Carballo, de 23 años, quien enfrenta cargos por doble homicidio culposo y lesiones, por la muerte de Renzo y Eliana Benítez, papás de los tres chicos de 12, 11 y 9 años que sufrieron lesiones. Los investigadores establecieron que iba muy por encima de la velocidad permitida al momento del impacto. Pese a eso, el Tribunal consideró que no había riesgos procesales y autorizó su libertad mientras continúa la investigación.

El abogado de las víctimas, Marcelo Chumba, apeló la excarcelación ante la Cámara, pero la Fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, no y eso que le había agravado la imputación.

Los tres hijos del matrimonio luchan por sobrevivir al brutal impacto en José C. Paz. pic.twitter.com/hugLonDUH8 — NEA HOY (@neahoycom) November 4, 2025 Carballo enfrenta una pena de 3 a 6 años de prisión. La calificación legal cambió luego de que el fiscal del caso recibiera una pericia que determinó que manejaba a una velocidad promedio de 88 kilómetros por hora.