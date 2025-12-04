4 de diciembre de 2025 Inicio
Trágico accidente en Floresta: iba en bicicleta con auriculares y no advirtió que venía el tren

Ocurrió a la tarde en el paso a nivel de Cuenca y Venancio Flores. El hombre intentó cruzar las vías y fue embestido por una formación que iba para Moreno.

Un trágico accidente tuvo lugar este jueves por la tarde en el barrio porteño de Floresta, donde un ciclista perdió la vida tras ser arrollado por una formación del ferrocarril Sarmiento. El incidente, ocurrido en el paso a nivel de la calle Cuenca y Venancio Flores, obligó a las autoridades ferroviarias a implementar un servicio limitado en la línea, generando demoras para miles de pasajeros.

Cayó un helicóptero en una cancha de tenis del excircuito KDT: los tres tripulantes están a salvo

El suceso se registró a las 16.32 horas, según confirmaron fuentes oficiales de Trenes Argentinos. La víctima, un hombre no identificado hasta el momento, intentó cruzar las vías y fue embestido por el tren. Inmediatamente después del impacto se activaron los protocolos de emergencia con la llegada de personal de auxilio y seguridad al lugar del siniestro.

Un testigo presencial relató que el ciclista aparentemente no advirtió la cercanía del convoy debido a que se encontraba utilizando auriculares.

"Le gritaron, pero se mandó a la cola del tren que pasó hacia Once y el que iba para Moreno le partió la cabeza", precisó la fuente, sugiriendo una imprudencia fatal que derivó en el desenlace trágico.

Tras el accidente, equipos de Bomberos de la Ciudad del cuartel Flores y personal del SAME se hicieron presentes para llevar a cabo las tareas de rigor. De igual modo, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) tomaron intervención para realizar las actuaciones y peritajes correspondientes, con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto.

Como consecuencia directa de este incidente, el servicio de la Línea Sarmiento debió ser afectado. Trenes Argentinos comunicó que la circulación se encuentra limitada entre las estaciones Moreno y Castelar, dejando sin cobertura el tramo que llega a Once y el área donde ocurrió el fatal arrollamiento.

