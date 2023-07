Qué dice el parte médico de la bebé que había sido robada de un hospital en Tartagal

El duro relato de Verónica Ojeda sobre su operación con Aníbal Lotocki: "No sabe ni que me puso"

Para luego agregar que los padres “fueron informados de la situación sanitaria de su hija, a la vez que cumplieron con los trámites de re identificación de rigor. El estado de la salud de la recién nacida posee pronostico reservado”.

parte medico.JPG

La denuncia de la desaparición ocurrió por la mañana del viernes 14 de junio, cuando la recién nacida fue sustraída de la habitación que compartía con sus padres cuando ellos no estaban presentes. A partir de ese momento se desplegó un gran operativo de seguridad en el hospital, la ciudad de Tartagal, y a nivel provincial.

Cómo fue la desaparición de la bebé dentro del hospital en Tartagal

El episodio ocurrió durante las primeras horas del viernes 14 de julio, dentro de una habitación del Hospital Juan Domingo Perón. "La acompañé al baño a mi señora porque estaba un poco dolorida, la bebé quedó en la cama pero cuando salimos no estaba. Me fui a preguntarle a la enfermera y me dijo que nadie la había retirado", explicó el padre de la beba Ángel Torres a medios locales.

Inmediatamente constatada la desaparición, desde el hospital se comunicaron con la policía local y se montó un gran operativo para dar con su paradero. Ante la proximidad de la ciudad con la frontera con Bolivia, desde Gendarmería Nacional realizó un corte en las rutas nacionales 34 y 86.

Además, se estableció tres anillos de seguridad dentro del establecimiento, ubicado en la ciudad de Tartagal, y a nivel provincial. Desde el hospital emitieron un comunicado oficial aclarando que "están actuando en forma conjunta la policía y gendarmería cerrando todos los posibles pasos de salida de la ciudad y localidades vecinas".