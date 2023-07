Denuncian la desaparición de un bebé en un hospital en Salta, realizan un operativo cerrojo , las autoridades llevan adelante tres anillos de seguridad dentro del establecimiento, ubicado en la ciudad de Tartagal, y a nivel provincial. La recién nacida fue sustraída de la habitación que compartía con sus padres cuando ellos no estaban presentes. En el lugar interviene gendarmería y la policía local.

comunicado Hospital Tartagal.jpg

El episodio ocurrió durante las primeras horas del viernes 14 de julio, dentro de una habitación del Hospital Juan Domingo Perón. "La acompañé al baño a mi señora porque estaba un poco dolorida, la bebé quedó en la cama pero cuando salimos no estaba. Me fui a preguntarle a la enfermera y me dijo que nadie la había retirado", explicó el padre de la beba Ángel Torres a medios locales.