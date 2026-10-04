4 de octubre de 2026 Inicio
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Qué día es el feriado de octubre 2026 y cuántos fines de semana largos tiene el mes

Feriados del mes en Argentina: cuándo es el próximo asueto, qué días abarca el fin de semana largo y cuáles son las próximas fechas libres hasta fin de año.

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El calendario de feriados de octubre 2026 tendrá una fecha clave para quienes buscan organizar una escapada o planificar sus próximos días libres.

El calendario de feriados de octubre 2026 tendrá una fecha clave para quienes buscan organizar una escapada o planificar sus próximos días libres.

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Estos son los feriados nacionales que habrá en octubre y noviembre de 2026.
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  • Cuándo es el feriado de octubre 2026.
  • Qué días tendrá el próximo fin de semana largo.
  • Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables.
  • Qué feriados con fines turísticos quedan en 2026.
  • Cuántos fines de semana largos quedan hasta fin de año.

Este mes tendrá un asueto nacional en Argentina y permitirá disfrutar de un nuevo período de descanso. El próximo descanso será en la primera quincena del mes y se extenderá durante tres días consecutivos. Qué día es el feriado de octubre 2026 y cuántos fines de semana largos tiene el mes.

Después de la pausa de octubre, el calendario todavía tendrá otros fines de semana largos antes de terminar el año. En noviembre habrá una jornada libre de tres días por el feriado del lunes 23 de noviembre, trasladado por el Día de la Soberanía Nacional, mientras que en diciembre habrá un receso de tres días por el día no laborable con fines turísticos del lunes 7 y el feriado del martes 8.

De cara al último tramo del año, muchas personas consultan el calendario de feriados para conocer las próximas fechas libres. Con el cansancio acumulado después de varios meses de trabajo, estas jornadas también permiten organizar una escapada, hacer planes en familia o cortar con la rutina.

Cuándo es el fin de semana largo de octubre en 2026

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre de 2026, cuando se conmemore el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al caer lunes, se formará un fin de semana largo de tres días: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles no cambian de fecha aunque coincidan con un día de semana determinado. Entre ellos se encuentran:

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 1 de mayo: Día del Trabajo.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Los feriados trasladables pueden modificarse de acuerdo con el día de la semana en que caigan. Para 2026, el calendario contempla, entre otros, el 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En 2026, esta fecha cae lunes 12 de octubre, por lo que se mantiene ese día y genera un fin de semana largo de tres jornadas.

Feriados con fines turísticos

Los días no laborables con fines turísticos tienen como objetivo favorecer la actividad turística y pueden establecerse anualmente. Para 2026 fueron fijados el lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre. Por lo tanto, no habrá un feriado turístico adicional durante octubre.

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