Decretan feriado para el jueves 19 de noviembre en 2026: qué se celebra Un partido bonaerense se prepara para celebrar un nuevo aniversario con actividades y una jornada especial para sus habitantes. Por Agregar C5N en









Será feriado el jueves 19 de noviembre: ¿qué se celebra? Pixabay

Una jornada especial de descanso se sumará al calendario de noviembre en un distrito de la provincia de Buenos Aires.

La fecha coincide con una celebración histórica que tiene lugar cada año en el mismo municipio.

El jueves 19 se cumplirá el 144 aniversario de su fundación.

El feriado alcanzará a los trabajadores estatales y del Banco Provincia, mientras que en el ámbito privado será optativo. Noviembre tendrá días de descanso que se sumarán a los feriados nacionales y provinciales previstos para el mes. En distintos puntos de la provincia de Buenos Aires también habrá jornadas especiales por aniversarios y celebraciones propias de cada localidad, que modificarán la actividad habitual de algunos sectores.

En ese marco, el gobierno bonaerense publicó una resolución con las fechas correspondientes a las conmemoraciones de noviembre y detalló qué alcance tendrá cada una. Estas jornadas se incorporan a un mes que también tendrá asuetos vinculados con la visita del papa León XIV y otros descansos previstos en el calendario.

Será feriado el jueves 19 de noviembre en un punto de la provincia de Buenos Aires. Freepik Por qué es feriado el jueves 19 de noviembre en 2026 El jueves 19 de noviembre será feriado en el partido de La Plata por el 144° aniversario de su fundación. La fecha recuerda la creación de la ciudad en 1882, cuando el gobernador Dardo Rocha dispuso su fundación mediante un decreto. Desde sus inicios, La Plata fue planificada para convertirse en la capital de la provincia de Buenos Aires y, cada año, sus habitantes celebran esta fecha como una de las conmemoraciones más importantes de la ciudad.

La medida alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes tendrán la jornada libre y no deberán asistir a sus lugares de trabajo. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de otorgar el día no laborable dependerá de la decisión de cada empleador.

Plaza Moreno, La Plata. 0221 Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

9 de noviembre: Visita del Papa León XIV

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.