Decretan feriado para el jueves 19 de noviembre en 2026: qué se celebra

- Una jornada especial de descanso se sumará al calendario de noviembre en un distrito de la provincia de Buenos Aires.
- La fecha coincide con una celebración histórica que tiene lugar cada año en el mismo municipio.
- El jueves 19 se cumplirá el 144 aniversario de su fundación.
- El feriado alcanzará a los trabajadores estatales y del Banco Provincia, mientras que en el ámbito privado será optativo.
Noviembre tendrá días de descanso que se sumarán a los feriados nacionales y provinciales previstos para el mes. En distintos puntos de la provincia de Buenos Aires también habrá jornadas especiales por aniversarios y celebraciones propias de cada localidad, que modificarán la actividad habitual de algunos sectores.
En ese marco, el gobierno bonaerense publicó una resolución con las fechas correspondientes a las conmemoraciones de noviembre y detalló qué alcance tendrá cada una. Estas jornadas se incorporan a un mes que también tendrá asuetos vinculados con la visita del papa León XIV y otros descansos previstos en el calendario.
Será feriado el jueves 19 de noviembre en un punto de la provincia de Buenos Aires.
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Por qué es feriado el jueves 19 de noviembre en 2026
El jueves 19 de noviembre será feriado en el partido de La Plata por el 144° aniversario de su fundación. La fecha recuerda la creación de la ciudad en 1882, cuando el gobernador Dardo Rocha dispuso su fundación mediante un decreto. Desde sus inicios, La Plata fue planificada para convertirse en la capital de la provincia de Buenos Aires y, cada año, sus habitantes celebran esta fecha como una de las conmemoraciones más importantes de la ciudad.
La medida alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes tendrán la jornada libre y no deberán asistir a sus lugares de trabajo. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de otorgar el día no laborable dependerá de la decisión de cada empleador.