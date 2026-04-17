17 de abril de 2026 Inicio
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ANSES: cómo acceder al bono de hasta $350.000 que alivia los gastos

El beneficio se ajusta según el salario previo y los aportes realizados. También contempla una extensión especial para ciertos grupos.

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Este programa busca acompañar a quienes atraviesan una situación de desempleo.

Este programa busca acompañar a quienes atraviesan una situación de desempleo.

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  • ANSES actualizó en abril la Prestación por Desempleo con montos que superan los $350.000.

  • El beneficio está dirigido a trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa.

  • El valor se calcula según el salario previo, con topes mínimos y máximos vigentes.

  • La duración del cobro depende de los aportes y puede extenderse para mayores de 45 años.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó en abril una actualización en la Prestación por Desempleo, un beneficio que puede alcanzar montos cercanos a los $350.000 y que está destinado a personas que perdieron su trabajo formal. Esta asistencia económica se ajusta en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), lo que impacta directamente en los valores que reciben los beneficiarios. En un escenario de inestabilidad laboral, este ingreso funciona como un respaldo mientras se busca una nueva oportunidad laboral.

El beneficio incluye cobertura de salud y aportes jubilatorios. 
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El esquema contempla tanto el monto a cobrar como la duración del beneficio, además de condiciones específicas que determinan quiénes pueden acceder y cómo iniciar el trámite correspondiente.

desempleo en Argentina

Qué es la Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo es una ayuda económica dirigida a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin causa o cuyo contrato finalizó. No se trata solo de un ingreso mensual, sino que también incluye cobertura de salud, acceso a asignaciones familiares y el cómputo del período como aportes jubilatorios.

Este programa busca acompañar a quienes atraviesan una situación de desempleo, garantizando un sostén básico mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral.

Cuánto se cobra en abril

El monto de esta prestación no es igual para todos los beneficiarios, ya que se calcula tomando como referencia el 75% del mejor sueldo neto recibido en los seis meses previos al despido. De todos modos, existen límites establecidos. Con la actualización de abril vinculada al SMVM, el tope máximo alcanza los $357.800, lo que marca el valor más alto que puede percibirse dentro del programa.

Cuánto tiempo dura el beneficio

El período durante el cual se cobra esta asistencia depende directamente de los aportes realizados en los últimos tres años antes de la desvinculación laboral. La escala vigente establece que quienes tienen entre 6 y 11 meses de aportes reciben 2 cuotas, entre 12 y 23 meses, 4 cuotas, entre 24 y 35 meses, 8 cuotas y quienes superan los 36 meses acceden al máximo de 12 pagos.

ANSES

Extensión para mayores de 45 años

El sistema contempla una extensión especial para personas de 45 años o más, considerando las mayores dificultades para conseguir empleo. En estos casos, se suman 6 meses adicionales al período que les corresponde según los aportes realizados, lo que amplía el tiempo de cobertura económica.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

Para iniciar el trámite, es necesario ingresar al sitio oficial de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y optar por la gestión online o solicitar un turno para atención presencial. El solicitante debe presentar la documentación que acredite la desvinculación laboral, como el telegrama de despido o el contrato finalizado, además de completar sus datos personales y laborales. También es posible realizar el proceso en oficinas del organismo con turno previo.

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