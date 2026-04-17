La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó en abril una actualización en la Prestación por Desempleo , un beneficio que puede alcanzar montos cercanos a los $350.000 y que está destinado a personas que perdieron su trabajo formal. Esta asistencia económica se ajusta en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), lo que impacta directamente en los valores que reciben los beneficiarios. En un escenario de inestabilidad laboral, este ingreso funciona como un respaldo mientras se busca una nueva oportunidad laboral.

El esquema contempla tanto el monto a cobrar como la duración del beneficio, además de condiciones específicas que determinan quiénes pueden acceder y cómo iniciar el trámite correspondiente.

La Prestación por Desempleo es una ayuda económica dirigida a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin causa o cuyo contrato finalizó. No se trata solo de un ingreso mensual, sino que también incluye cobertura de salud, acceso a asignaciones familiares y el cómputo del período como aportes jubilatorios.

El monto de esta prestación no es igual para todos los beneficiarios, ya que se calcula tomando como referencia el 75% del mejor sueldo neto recibido en los seis meses previos al despido. De todos modos, existen límites establecidos. Con la actualización de abril vinculada al SMVM, el tope máximo alcanza los $357.800, lo que marca el valor más alto que puede percibirse dentro del programa.

Cuánto tiempo dura el beneficio

El período durante el cual se cobra esta asistencia depende directamente de los aportes realizados en los últimos tres años antes de la desvinculación laboral. La escala vigente establece que quienes tienen entre 6 y 11 meses de aportes reciben 2 cuotas, entre 12 y 23 meses, 4 cuotas, entre 24 y 35 meses, 8 cuotas y quienes superan los 36 meses acceden al máximo de 12 pagos.

ANSES

Extensión para mayores de 45 años

El sistema contempla una extensión especial para personas de 45 años o más, considerando las mayores dificultades para conseguir empleo. En estos casos, se suman 6 meses adicionales al período que les corresponde según los aportes realizados, lo que amplía el tiempo de cobertura económica.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

Para iniciar el trámite, es necesario ingresar al sitio oficial de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y optar por la gestión online o solicitar un turno para atención presencial. El solicitante debe presentar la documentación que acredite la desvinculación laboral, como el telegrama de despido o el contrato finalizado, además de completar sus datos personales y laborales. También es posible realizar el proceso en oficinas del organismo con turno previo.