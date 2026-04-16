Santa Fe subasta bienes incautados a bandas criminales: hay autos, motos y una avioneta La provincia remata diversos vehículos y una aeronave con el objetivo de financiar políticas sociales. Los fondos recaudados priorizarán la reparación directa a los damnificados por hechos delictivos. Por + Seguir en







Se trata de 150 lotes compuestos por automóviles, motocicletas y hasta una avioneta.

El Gobierno de Santa Fe inició este jueves una nueva subasta de bienes decomisados a organizaciones criminales, una iniciativa que tiene como objetivo transformar activos ilícitos en recursos sociales. Se trata de 150 lotes compuestos por automóviles, motocicletas y hasta una avioneta.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, subrayó el alcance federal de la convocatoria masiva. "Esto se refleja en la cantidad de inscriptos: más de 5.400 personas de todas las provincias del país, con más de 700 de Buenos Aires y más de 200 de Córdoba", señaló el funcionario.

Esta herramienta pública permite la recuperación de activos que pertenecieron a redes delictivas para asegurar una administración transparente bajo la órbita del Estado provincial.

El esquema de reparto de los fondos recaudados prioriza la reparación directa a los damnificados por hechos delictivos. "En primer lugar, si hay víctimas vinculadas a algún bien, el dinero se destina a su resarcimiento y queda bajo resguardo judicial", explicó Figueroa Escauriza.

El titular del área destacó la eficacia de este sistema de compensación económica durante el ejercicio anterior. "El año pasado indemnizamos a víctimas por más de $300 millones", puntualizó sobre el impacto real de las subastas previas.