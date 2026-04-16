Santa Fe subasta bienes incautados a bandas criminales: hay autos, motos y una avioneta

El Gobierno de Santa Fe inició este jueves una nueva subasta de bienes decomisados a organizaciones criminales, una iniciativa que tiene como objetivo transformar activos ilícitos en recursos sociales. Se trata de 150 lotes compuestos por automóviles, motocicletas y hasta una avioneta.
El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, subrayó el alcance federal de la convocatoria masiva. "Esto se refleja en la cantidad de inscriptos: más de 5.400 personas de todas las provincias del país, con más de 700 de Buenos Aires y más de 200 de Córdoba", señaló el funcionario.
Esta herramienta pública permite la recuperación de activos que pertenecieron a redes delictivas para asegurar una administración transparente bajo la órbita del Estado provincial.
El esquema de reparto de los fondos recaudados prioriza la reparación directa a los damnificados por hechos delictivos. "En primer lugar, si hay víctimas vinculadas a algún bien, el dinero se destina a su resarcimiento y queda bajo resguardo judicial", explicó Figueroa Escauriza.
El titular del área destacó la eficacia de este sistema de compensación económica durante el ejercicio anterior. "El año pasado indemnizamos a víctimas por más de $300 millones", puntualizó sobre el impacto real de las subastas previas.
Los ingresos restantes cubren los gastos operativos del organismo y el financiamiento de instituciones civiles de la sociedad. "En segundo lugar, la Aprad no utiliza recursos del presupuesto provincial, sino que se autofinancia con los fondos obtenidos en las subastas. Y, en tercer lugar, una parte se destina a políticas públicas, como el apoyo a centros de jubilados, clubes de barrio y escuelas", concluyó.