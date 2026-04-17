ANSES: a cuánto se irá la AUH con el aumento confirmado La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores de la Asignación Universal por Hijo con una suba atada a la inflación, lo que impacta en millones de familias. Por + Seguir en







Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ANSES

La AUH tendrá un aumento del 3,38% en mayo de 2026.

El monto por hijo llegará a $113.127 , con retención parcial mensual.

La AUH por discapacidad superará los $368.000 .

Para cobrar el total, es obligatorio presentar la Libreta AUH. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un nuevo valor en mayo de 2026 tras un aumento del 3,38%, lo que llevará el monto por hijo a $113.127. Sin embargo, como establece el esquema vigente, los beneficiarios cobran el 80% mensual, mientras que el resto queda retenido hasta completar los requisitos.

ANSES AUH 1.png El monto retenido se libera tras acreditar controles y escolaridad. Freepik Cuánto se cobra por AUH en mayo tras el aumento El incremento impacta directamente en los haberes y fija el valor total de la AUH en $113.127,92 por hijo. En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $368.034,76, mientras que la Asignación por Embarazo (AUE) también se ubica en $113.127,92. Anses retiene el 20% del beneficio todos los meses. Ese dinero se acumula y se paga una vez que el titular acredita los controles de salud y la asistencia escolar de los menores a cargo.

Quiénes cobran la AUH y cómo presentar la Libreta La AUH está destinada a personas desocupadas, trabajadores informales, empleadas domésticas y monotributistas sociales. El beneficio alcanza a madres, padres o tutores de menores de 18 años y cubre a millones de familias en todo el país.

Para cobrar el monto retenido, es obligatorio presentar la Libreta AUH. El trámite puede realizarse a través de Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresando a la sección “Hijos” y cargando el formulario completo con las certificaciones correspondientes. También es posible hacerlo de forma presencial. Una vez enviado, el sistema confirma la recepción y habilita el cobro del dinero acumulado.

Cuánto se cobra por AUH en mayo tras el aumento El valor final que recibe cada familia depende de la cantidad de hijos y del cumplimiento de los requisitos. Con la actualización, el ingreso mensual se incrementa, pero el acceso al total del beneficio continúa condicionado a la presentación de la Libreta.