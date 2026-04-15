ARCA subastará consolas PlayStation 5: cuánto cuestan y cómo acceder al remate La Agencia de Recaudación y Control Aduanero vuelve a poner a la venta mercadería decomisada y con precios muy por debajo de los oficiales. Por + Seguir en







ARCA subastará consolas PlayStation 5: cuánto cuestan y cómo acceder al remate

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prepara un nuevo remate público: esta vez, el atractivo principal estará en las consolas de videojuegos, con varias unidades de PlayStation 5 incluidas en el catálogo.

Tras una primera etapa del año en la que se subastaron artículos como textiles, hilados y materiales industriales, el organismo avanza ahora con productos tecnológicos, un rubro que suele despertar fuerte interés entre los participantes.

La subasta se realizará el jueves 23 de abril y se desarrollará de manera online a través de la plataforma oficial habilitada por el organismo.

ARCA El organismo dio a conocer el detalle de la subasta. En cuanto a los valores, habrá opciones para distintos bolsillos: algunas consolas tendrán un precio base de $237.000, otras partirán desde los $355.500 y los modelos de mayor valor arrancarán en $816.000.

Según informaron, los fondos obtenidos en estas operaciones se destinan a las arcas del Estado. En ese sentido, el acumulado por subastas hasta fines de marzo de 2026 superó los $78,5 millones.

Desde ARCA adelantaron que este tipo de iniciativas continuará a lo largo del año. Con un volumen creciente de mercadería y una demanda sostenida en cada convocatoria, el organismo proyecta nuevos remates para reforzar la recaudación y ampliar la participación de los contribuyentes.