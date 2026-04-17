17 de abril de 2026 Inicio
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ANSES: el paso a paso para cobrar la Prestación de Desempleo de abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente este beneficio para quienes perdieron su empleo, con un trámite que debe iniciarse dentro de un plazo determinado.

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El beneficio incluye cobertura de salud y aportes jubilatorios. 

El beneficio incluye cobertura de salud y aportes jubilatorios. 

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  • La prestación está dirigida a trabajadores despedidos sin causa o con contratos finalizados.

  • El monto se calcula en base al 75% del mejor salario reciente, con topes mínimos y máximos.

  • La duración del cobro depende de los aportes realizados en los últimos años.

  • El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles desde la desvinculación laboral.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite cobrar la Prestación por Desempleo de abril 2026 mediante un trámite que puede hacerse online o presencial, siempre que el trabajador haya sido despedido sin causa y cumpla con los requisitos establecidos.

Este programa busca acompañar a quienes atraviesan una situación de desempleo.
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Desempleo ANSES
El monto se calcula en función del salario previo del trabajador.

El monto se calcula en función del salario previo del trabajador.

Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo

El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo de forma involuntaria. Esto incluye despidos sin causa, finalización de contratos a plazo fijo o cierre de la empresa.

Quedan excluidos quienes hayan renunciado voluntariamente, ya que en esos casos no se considera una situación de desempleo cubierta por el sistema.

Además del ingreso mensual, Anses garantiza la continuidad de la obra social, el acceso a asignaciones familiares y el cómputo de aportes jubilatorios durante el período de cobro.

Cuánto dura la Prestación por Desempleo

La cantidad de cuotas varía según los aportes realizados en los últimos tres años:

  • De 6 a 11 meses: 2 cuotas

  • De 12 a 23 meses: 4 cuotas

  • De 24 a 35 meses: 8 cuotas

  • 36 meses o más: hasta 12 cuotas

En el caso de personas de 45 años o más, el beneficio puede extenderse hasta 6 meses adicionales, lo que eleva el total a un máximo de 18 meses.

Cómo iniciar el trámite de la Prestación por Desempleo

El trámite puede realizarse a través de Atención Virtual en Mi Anses o solicitando un turno para una oficina. Es necesario presentar documentación que acredite la desvinculación laboral, como el telegrama de despido o el contrato finalizado.

Prestación por Desempleo de ANSES
Este beneficio es proporcionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social durante períodos de incertidumbre laboral.

Este beneficio es proporcionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social durante períodos de incertidumbre laboral.

El organismo establece un plazo clave: el pedido debe realizarse dentro de los 90 días hábiles desde la pérdida del empleo. Superado ese período, se pierde el derecho a acceder al beneficio.

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