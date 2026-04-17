La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente este beneficio para quienes perdieron su empleo, con un trámite que debe iniciarse dentro de un plazo determinado.

El beneficio incluye cobertura de salud y aportes jubilatorios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite cobrar la Prestación por Desempleo de abril 2026 mediante un trámite que puede hacerse online o presencial, siempre que el trabajador haya sido despedido sin causa y cumpla con los requisitos establecidos.

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles desde la desvinculación laboral.

La duración del cobro depende de los aportes realizados en los últimos años.

El monto se calcula en base al 75% del mejor salario reciente , con topes mínimos y máximos.

La prestación está dirigida a trabajadores despedidos sin causa o con contratos finalizados.

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El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo de forma involuntaria . Esto incluye despidos sin causa , finalización de contratos a plazo fijo o cierre de la empresa .

El monto se calcula en función del salario previo del trabajador.

Quedan excluidos quienes hayan renunciado voluntariamente , ya que en esos casos no se considera una situación de desempleo cubierta por el sistema.

Además del ingreso mensual, Anses garantiza la continuidad de la obra social , el acceso a asignaciones familiares y el cómputo de aportes jubilatorios durante el período de cobro.

La cantidad de cuotas varía según los aportes realizados en los últimos tres años:

De 6 a 11 meses : 2 cuotas

De 12 a 23 meses : 4 cuotas

De 24 a 35 meses : 8 cuotas

36 meses o más: hasta 12 cuotas

En el caso de personas de 45 años o más, el beneficio puede extenderse hasta 6 meses adicionales, lo que eleva el total a un máximo de 18 meses.

Cómo iniciar el trámite de la Prestación por Desempleo

El trámite puede realizarse a través de Atención Virtual en Mi Anses o solicitando un turno para una oficina. Es necesario presentar documentación que acredite la desvinculación laboral, como el telegrama de despido o el contrato finalizado.

Prestación por Desempleo de ANSES Este beneficio es proporcionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social durante períodos de incertidumbre laboral. Freepik

El organismo establece un plazo clave: el pedido debe realizarse dentro de los 90 días hábiles desde la pérdida del empleo. Superado ese período, se pierde el derecho a acceder al beneficio.