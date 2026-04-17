El beneficio incluye cobertura de salud y aportes jubilatorios.
Freepik
La prestación está dirigida a trabajadores despedidos sin causa o con contratos finalizados.
El monto se calcula en base al 75% del mejor salario reciente, con topes mínimos y máximos.
La duración del cobro depende de los aportes realizados en los últimos años.
El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles desde la desvinculación laboral.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite cobrar la Prestación por Desempleo de abril 2026 mediante un trámite que puede hacerse online o presencial, siempre que el trabajador haya sido despedido sin causa y cumpla con los requisitos establecidos.
El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo de forma involuntaria. Esto incluye despidos sin causa, finalización de contratos a plazo fijo o cierre de la empresa.
Quedan excluidos quienes hayan renunciado voluntariamente, ya que en esos casos no se considera una situación de desempleo cubierta por el sistema.
Además del ingreso mensual, Anses garantiza la continuidad de la obra social, el acceso a asignaciones familiares y el cómputo de aportes jubilatorios durante el período de cobro.
Cuánto dura la Prestación por Desempleo
La cantidad de cuotas varía según los aportes realizados en los últimos tres años:
De 6 a 11 meses: 2 cuotas
De 12 a 23 meses: 4 cuotas
De 24 a 35 meses: 8 cuotas
36 meses o más: hasta 12 cuotas
En el caso de personas de 45 años o más, el beneficio puede extenderse hasta 6 meses adicionales, lo que eleva el total a un máximo de 18 meses.
Cómo iniciar el trámite de la Prestación por Desempleo
El trámite puede realizarse a través de Atención Virtual en Mi Anses o solicitando un turno para una oficina. Es necesario presentar documentación que acredite la desvinculación laboral, como el telegrama de despido o el contrato finalizado.
El organismo establece un plazo clave: el pedido debe realizarse dentro de los 90 días hábiles desde la pérdida del empleo. Superado ese período, se pierde el derecho a acceder al beneficio.