Aunque tengas la VTV al día, este listado de autos no puede circular en la vía pública: cuál es el motivo

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) constituye un requisito anual esencial para todos los conductores, cuyo propósito es asegurar que los vehículos que transitan por calles y rutas se encuentren en condiciones de seguridad adecuadas. Durante la inspección se revisan aspectos clave como frenos, dirección, luces y neumáticos, con el fin de garantizar la integridad del vehículo, la protección de sus ocupantes y la seguridad de terceros. Cumplir con este control representa un compromiso fundamental con la seguridad vial.

Aunque el conductor realice el trámite de la VTV en tiempo y forma, existe la posibilidad de que el vehículo sea rechazado. Esto ocurre cuando el auto no supera la inspección debido a fallas graves que representan un riesgo inminente. Entre las deficiencias más comunes se encuentran problemas estructurales en el chasis, frenos en condiciones críticas o neumáticos con un desgaste tan severo que comprometen la adherencia y estabilidad.

El rechazo de la VTV no implica una exclusión definitiva, pero sí determina que el vehículo no puede circular hasta que se solucionen los problemas detectados. Para ello, el conductor debe realizar las reparaciones necesarias en un taller y volver al centro de verificación dentro del plazo establecido, accediendo a una reinspección sin costo. Solo cuando el auto cumpla con los estándares de seguridad recibirá la oblea que habilita su circulación.

Cada año, los propietarios de vehículos deben cumplir con un trámite obligatorio: la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Este procedimiento resulta esencial para garantizar que los autos que transitan por la vía pública estén en condiciones seguras. Durante la inspección, los especialistas revisan con detalle diferentes componentes, desde la estructura y los frenos hasta el sistema de luces, con el fin de detectar cualquier anomalía que represente un riesgo.

Cuando los inspectores encuentran fallas que comprometen la seguridad del vehículo o afectan al medio ambiente, la VTV se rechaza de inmediato . En el informe de inspección se especifican los motivos por los cuales el vehículo no resulta apto para circular. Este rechazo no solo invalida el trámite, sino que también fija un plazo para que el conductor solucione los inconvenientes.

En caso de que la VTV resulte rechazada, el titular del vehículo cuenta con un período de 60 días hábiles para subsanar las deficiencias señaladas y presentarse nuevamente a la verificación. Durante ese tiempo, el automóvil queda inhabilitado para circular. Ignorar esta restricción puede derivar en sanciones, ya que las autoridades de tránsito están facultadas para aplicar multas a quienes conduzcan con la VTV rechazada o vencida.

vtv inspección.jpg

El procedimiento destinado a corregir esta situación recibe el nombre de “re-verificación”. Para llevar a cabo este nuevo chequeo, el conductor debe solicitar otro turno. Aunque el vehículo no haya superado la primera inspección, la re-verificación ofrece la posibilidad de demostrar que las fallas fueron reparadas de manera adecuada.

En la Ciudad de Buenos Aires, un aspecto clave es que el segundo turno debe realizarse en la misma planta donde se efectuó el primer control. Esta medida busca garantizar que los mismos técnicos que identificaron los defectos puedan confirmar que las reparaciones fueron correctamente realizadas, manteniendo la coherencia del proceso.

VTV 2025.webp

Durante la re-verificación, los especialistas se enfocan únicamente en los puntos señalados como defectuosos en la primera inspección. Si las reparaciones cumplen con los estándares de seguridad, la VTV se aprueba y se entrega la oblea correspondiente. No obstante, si las fallas persisten, el vehículo vuelve a ser rechazado, lo que obliga al conductor a realizar nuevas reparaciones y a someterlo otra vez al control.

Es esencial que los conductores comprendan la importancia de cumplir con la VTV y la re-verificación. Circular con un auto en malas condiciones no solo implica la posibilidad de recibir multas, sino que también pone en riesgo la vida del conductor, de los pasajeros y de terceros. Cumplir con estas obligaciones representa un compromiso con la seguridad vial y un acto de responsabilidad ciudadana.