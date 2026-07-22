Una famosa rompió el silencio sobre los rumores de romance con Marcelo Tinelli

Mónica Farro volvió a instalarse en el foco mediático tras referirse a los trascendidos que desde hace años la vinculan afectivamente con Marcelo Tinelli . Durante su paso por el programa El Ejército de la Mañana, transmitido por Bondi, la vedette respondió cuando le consultaron por el supuesto affaire con el conductor , optando por mantener el misterio pero destacando el excelente trato que siempre mantuvieron.

El intercambio cobró tensión cuando el periodista Santiago Riva Roy afirmó tener confirmado el vínculo sentimental entre ambos, asegurando que la vedette formó parte del historial afectivo del animador. Lejos de negar de forma tajante la información del panelista, la uruguaya dejó abierta la puerta a las especulaciones con una frase tajante: “De mi boca no lo sabés” .

A lo largo del diálogo, Farro evitó dar una respuesta explícita pero volvió a alimentar las versiones al reflexionar sobre su vida personal. “Yo siempre me divertí en las relaciones que tuve. Cuando me gusta algo sigue hasta que me aburre” , deslizó con picardía, al tiempo que remarcó sobre su postura en los medios: “When estuve con alguien me divertía yo, después lo que los otros querían es problema de ellos”.

Para finalizar, la artista se deshizo en elogios hacia el creador de Showmatch y reveló que la buena química entre ambos se mantiene intacta con el paso del tiempo. “Yo lo quiero, te juro que me encanta. Lo amo y si yo le escribo me contesta” , concluyó Mónica Farro, cerrando su descargo con una contundente demostración de afecto.

Tras el cierre del Mundial 2026, donde España se quedó con la Copa frente al combinado albiceleste, Marcelo Tinelli volcó su emoción en las redes para remarcar la entrega de la Scaloneta. El conductor compartió un emotivo resumen de sus vivencias acompañando al equipo por los estadios de Estados Unidos junto a sus hijos y expresó: “Fueron ocho partidos, miles de kilómetros recorridos, aeropuertos, estadios y un solo sueño: seguir a la Selección hasta el final”.

A pesar de no haber logrado el bicampeonato, el presentador valoró la huella imborrable que dejó esta travesía en el plano personal y familiar. “Hubo abrazos interminables, besos, gritos de gol, lágrimas, silencios y esa mezcla de felicidad, orgullo y tristeza que solo el fútbol puede provocar”, reflexiónó el animador, añadiendo sobre el vínculo con sus hijos en las tribunas: “No volvemos con la Copa, pero volvemos con recuerdos que no se van a borrar jamás”.

Dentro de su dedicatoria, Tinelli guardó un párrafo lleno de admiración para el capitán y el cuerpo técnico por el ciclo disputado. “Gracias @leomessi por enseñarnos que la grandeza también está en dejar el alma hasta el último segundo”, le dedicó al astro rosarino. Asimismo, extendió su reconocimiento hacia Lionel Scaloni y la plantilla por mantener encendida la ilusión del público nacional a lo largo de toda la competencia.

Finalmente, el conductor hizo hincapié en el sentimiento de pertenencia y la capacidad de la Selección para hermanar al país en los momentos decisivos. “Hay triunfos que no se levantan con una copa: se llevan para siempre en el alma”, concluyó el empresario en una publicación que rápidamente despertó la adhesión de miles de fanáticos en las redes sociales.