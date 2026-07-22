Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras la final del Mundial 2026: qué se sabe de la fecha FIFA y la Finalissima

Tras la caída ante España en la definición de la Copa del Mundo, la agenda de la Albiceleste continúa con la posibilidad de amistosos para celebrar el subcampeonato ante el público y el postergado cruce entre los campeones de América y Europa, que no pudo disputarse antes por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Luego de la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 , la Albiceleste deberá jugar dos amistosos en el contexto de la próxima fecha FIFA , a los que se suma la Finalissima ante los flamantes campeones del mundo , que podría disputarse antes de fin de año en Qatar, aunque depende del acuerdo entre ambas federaciones continentales. Mientras tanto, crece la expectativa por la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico y sobre cómo será el epílogo de la carrera de Lionel Messi con la celeste y blanca .

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Si se tiene en cuenta lo sucedido tras el título del Mundial 2022, en marzo de 2023, la ventana siguiente a la Copa del Mundo, la AFA organizó un amistoso en el Monumental ante Panamá y otro en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero frente a Curazao para que los campeones pudieran festejar con público .

Aun así, los jugadores tendrán su respectivo descanso luego de disputar ocho partidos en un mes y una semana. " El desgaste ha sido enorme ", señaló el DT en la conferencia de prensa posterior a la final que Argentina terminó con 10 jugadores tras la expulsión de Enzo Fernández .

La próxima fecha FIFA está pautada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre , pero todavía no fueron comunicados los rivales, días, estadios y horario de cada uno de esos encuentros.

Además, asoma en el calendario la Finalissima , el postergado partido entre los campeones de América y Europa, que reeditará la final de la Copa del Mundo. Qatar compró los derechos para que se dispute allí , posiblemente el 19 de noviembre en consonancia con la siguiente fecha FIFA, aunque para ello deberán ponerse de acuerdo la Conmebol y la UEFA .

El choque había sido confirmado a fines de 2025 con sede en el Lusail Stadium de Doha, pero el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, que se desató a fines de febrero y afectó a países de Medio Oriente, obligó a replantear la organización y, tras evaluar diferentes sedes y fechas, terminó sin disputarse como previa del Mundial 2026.

Lionel Scaloni, sobre su futuro en la Selección argentina: "Hasta diciembre estamos acá"

Lionel Scaloni volvió a poner en duda su continuidad al frente de la Selección argentina y aseguró que, tras la derrota ante España en la final del Mundial, "es normal" que se replantee su futuro. El entrenador confirmó que seguirá en el cargo hasta diciembre y destacó que "lo más importante es Argentina", más allá de quién esté al frente del equipo.

"Después de un torneo así es normal que uno se replantee. Hasta diciembre estamos acá. Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es Argentina y quien esté al cargo, esté o no esté yo, lo más importante es la unión y la conexión", sostuvo Scaloni este martes en diálogo con la prensa tras retirarse del predio de la AFA .

El entrenador también destacó el esfuerzo realizado por sus dirigidos durante el Mundial y pidió que los hinchas valoren el compromiso mostrado por el plantel: "El equipo ha dado todo hasta el final. Eso es lo mejor que nos llevamos", agregó.

Scaloni también se refirió a su recorrido al frente de la Selección y aseguró que nunca imaginó llegar a ocupar ese lugar. "Ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar acá porque yo no había dirigido en ningún lado. Me dieron la posibilidad, es un lugar soñado en el que todos quisieran estar y tuvimos la suerte de haber conseguido todo lo que conseguimos", expresó.

Además, resaltó la importancia de la unión dentro del seleccionado y el vínculo generado con los hinchas. "La Selección es lo máximo para cualquier futbolista e hincha. No hay grietas. Cuando logramos tener una conexión 100% somos difíciles de batir. Se puede perder, pero de esta manera. Lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para los hinchas, para la gente, para los chicos", afirmó.

En ese sentido, contó que el plantel quedó impactado por el recibimiento de los hinchas pese a la derrota en la final. "Ayer íbamos en el colectivo y ver a esos nenes tan contentos no habiendo ganado es algo maravilloso de verdad", señaló.

"El recibimiento de la gente fue emocionante. Muy lindo. Cuesta digerir no haber ganado, pero nos viene bien saber que no ganamos y en la derrota somos nobles y también se puede sacar cosas positivas", completó.

Quiénes podrían salir de la Selección argentina para el ciclo 2030

Por edad, como Lionel Scaloni eligió jugadores relativamente jóvenes como referentes, los que están por encima de los 30 años no son tantos al día de hoy: Gerónimo Rulli tendrá 38, mientras que el Dibu Martínez, Juan Musso, Rodrigo De Paul y Nicolás Tagliafico tendrán 37.

Luego están, en una segunda tanda, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, que tendrán 35 y 34 años respectivamente. Es decir, gran parte del riñón scalonista formaría parte de la renovación, es toda una generación que fue consideración del DT desde casi hace diez años cuando se puso el buzo de DT.

Párrafo aparte para Lionel Messi, que con 39 años a poco de haberse cumplido, probablemente haya sido su última función en Mundiales. Su futuro es una incógnita y él no lo confirmó. ¿Tendrá cuerpo para más?

El futuro de Lionel Messi: ¿seguirá jugando en la Selección argentina?

El capitán aun no baja la persiana de su historia con la celeste y blanca. Tras la final de la Copa del Mundo, no se expidió sobre un fin de ciclo, lo que permite pensar que todavía quedan cartuchos antes del final de su carrera.

Lo más lógico de todo es que la despedida de Messi sea ante el público argentino. Podría ser durante la fecha FIFA de septiembre, aunque también la Finalissima en el estadio Lusail, donde vivió el momento más feliz de su vida futbolística, podría ofrecer un gran cierre.