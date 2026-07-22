Preocupación: una cantante sufrió un accidente de auto con su hija y fueron internadas La artista contó los detalles del choque que sufrió en pleno tránsito porteño. Ambas continúan bajo observación médica mientras esperan los resultados de los estudios realizados. Agregar C5N en









Hasta el momento, no se difundieron partes médicos oficiales sobre la evolución de la hija. Redes sociales

La cantante Daniela Mori, exintegrante del grupo Las Primas, y su hija Linda Araico sufrieron un accidente automovilístico durante la noche del martes que derivó en la internación de ambas de manera urgente. El episodio se produjo en la intersección de la avenida San Martín y Camarones, en el barrio de Villa General Mitre, un punto de alto flujo vehicular en la Ciudad de Buenos Aires.

Según se detalló, el vehículo en el que se trasladaban madre e hija fue embestido por otro auto desde atrás, con un impacto de magnitud suficiente como para requerir la intervención inmediata de los servicios de emergencia. Luego del choque, ambas fueron trasladadas sin demora a una clínica ubicada en Nordelta, donde recibieron atención médica especializada.

La noticia se conoció públicamente a través de la propia cuenta de Instagram de la artista, donde se compartió el primer parte sobre lo sucedido: "Accidente automovilístico. Daniela fue embestida en el auto en Av. San Martín y Camarones. Fue trasladada con su hija Linda a la clínica de Nordelta". Junto a este mensaje, se difundieron también imágenes desde la ambulancia, en las que se podía ver a la cantante con un cuello ortopédico colocado tras el impacto.

Las fotos generaron preocupación entre los seguidores de la artista, quienes se dirigieron a las redes sociales para expresar mensajes de apoyo y ponerse a disposición ante cualquier necesidad. En las imágenes también se observó a Linda con suero en uno de sus brazos, lo que dejó a la vista la seriedad de la situación y la necesidad de un monitoreo médico especializado para ambas.

Redes sociales Qué dijo la cantante Daniela después del accidente En diálogo con Teleshow, Daniela Mori relató los detalles del siniestro, todavía visiblemente afectada por lo que vivió. La artista explicó cómo se produjo el impacto que las llevó a ambas al hospital: "Veníamos manejando por avenida San Martín y nos pegó con todo de atrás. Yo sufrí un latigazo cervical y mi hija un latigazo lumbar". Además, describió el momento de descontrol que sintió al volante tras el golpe: "Se me fue el auto de costado. No sé cómo no choqué otros autos".

La cantante también remarcó la magnitud del impacto y el temor que atravesaron junto a su hija en ese instante, pese a contar con las medidas de seguridad correspondientes: "Nosotras teníamos terror con mi hija porque fue tan fuerte el impacto que pensamos que era un camión y aún teniendo cinturones de seguridad nos tiró para adelante". Con estas palabras, Daniela buscó dimensionar la violencia del choque que sufrieron. Redes sociales Respecto al estado de salud posterior, la artista contó que recibió el alta médica durante la mañana del miércoles, aunque continúa bajo observación a la espera de los resultados de los estudios realizados. "Nos hicieron radiografías, resonancias magnéticas, nos dieron analgésicos", enumeró Daniela. Hasta el momento, no se difundieron partes médicos oficiales sobre la evolución de Linda, por lo que tanto seguidores como colegas del ambiente artístico permanecen atentos a nuevas novedades sobre la recuperación de madre e hija.