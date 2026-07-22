La AFA desmintió que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados por la Justicia de Estados Unidos La entidad negó también que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico. Por Agregar C5N en









La entidad negó también la incautación de teléfonos celulares.. X (@Argentina)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado para desmentir versiones periodísticas y aclaró que es "absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos". La entidad negó también que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.

“La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”, sostuvo la AFA..

El documento en cuestión, explicó, “no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad”.

Además, señaló que la difusión de esa información, a la que calificó como “inexacta o deliberadamente tergiversada” genera “una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones”.

En ese sentido, la Asociación del Fútbol Argentino exhortó a los medios de comunicación y a “verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos, recordando que el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable”.