Los likes de Caro Calvagni que fomentan una de las teorías conspirativas contra la Selección argentina La empresaria utilizó su cuenta de TikTok para avalar uno de los rumores que iniciaron en redes sociales, tras la final perdida ante España en el Mundial 2026. Agregar C5N en









¿Qué dijo Caro Calvagni? Redes sociales

A pesar de que el Mundial 2026 ya finalizó, las teorías conspirativas acerca de la final entre la Selección argentina y España, siguen presentes. Y, en las últimas horas, la pareja de Nicolás Tagliafico, Carolina Calvagni, dio me gusta a ciertos comentarios que lo avalan.

Todo comenzó con la viralización de la arenga de Lionel Messi antes de ingresar a la cancha para el partido: “Vamos muchachos eh, tranquilidad gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos muchachos. Pensemos en jugar nomás, eh. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Eh, sólo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale".

Y, a pesar de que, Yanina Latorre había aclarado todo, siguen las dudas. La conductora de SQP había contado: "Lo que pasó fue una despedida triste, terminan todos llorando y abrazados. Los arenga y dice 'vamos, vamos, olvidémonos de todo'. Fue la última charla técnica de Messi en el vestuario, ahí se quebraron todos”.

Redes sociales A través de TikTok, Calvagni dio like a los comentarios: “Cuando quieran hablar, lo estaremos cuidando”, “Todos sabemos lo que pasó. Argentina es grande. Ustedes nos hicieron, durante todos estos años, los más felices. Gracias Infinitas. No nos deben nada”, “Bestia con el dibujo. Me pongo de pie siempre con el pueblo. Igual, entiendo a los demás, pero sabemos que algo pasó”.

Aquellos me gusta, despertaron más rumores sobre que algo pasó antes y, por eso, no paran las teorías.