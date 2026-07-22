Los likes de Caro Calvagni que fomentan una de las teorías conspirativas contra la Selección argentina

A pesar de que el Mundial 2026 ya finalizó, las teorías conspirativas acerca de la final entre la Selección argentina y España, siguen presentes. Y, en las últimas horas, la pareja de Nicolás Tagliafico, Carolina Calvagni, dio me gusta a ciertos comentarios que lo avalan.
Todo comenzó con la viralización de la arenga de Lionel Messi antes de ingresar a la cancha para el partido: “Vamos muchachos eh, tranquilidad gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos muchachos. Pensemos en jugar nomás, eh. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Eh, sólo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale".
Y, a pesar de que, Yanina Latorre había aclarado todo, siguen las dudas. La conductora de SQP había contado: "Lo que pasó fue una despedida triste, terminan todos llorando y abrazados. Los arenga y dice 'vamos, vamos, olvidémonos de todo'. Fue la última charla técnica de Messi en el vestuario, ahí se quebraron todos”.
A través de TikTok, Calvagni dio like a los comentarios: “Cuando quieran hablar, lo estaremos cuidando”, “Todos sabemos lo que pasó. Argentina es grande. Ustedes nos hicieron, durante todos estos años, los más felices. Gracias Infinitas. No nos deben nada”, “Bestia con el dibujo. Me pongo de pie siempre con el pueblo. Igual, entiendo a los demás, pero sabemos que algo pasó”.
Aquellos me gusta, despertaron más rumores sobre que algo pasó antes y, por eso, no paran las teorías.
Se supo lo que pasó previo a la arenga de Lionel Messi en el vestuario de la final del Mundial 2026
La final del Mundial 2026 empezó a jugarse desde antes y un video que mostraba cómo fue la arenga de Lionel Messi previo al encuentro, dejó dudas y generó teorías conspirativas en redes sociales. Sin embargo, la conductora Yanina Latorre reveló lo que realmente pasó.
"No hay nada conspirativo, le queremos encontrar la quinta pato del gato. Los arengó porque se emocionaron. Están todo el día siendo acosados por un teléfono, los agarra una cámara y lo agarran para otro lado”. De esta manera, queda todo descartado y simplemente hubo una despedida emocionante.