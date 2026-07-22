22 de julio de 2026 Inicio
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Mundial 2026: Apareció el video completo de la arenga de Lionel Messi, que despertó las teorías conspirativas

Luego de todas las especulaciones tras la derrota en la final ante España, dieron a conocer las imágenes de los momentos previos antes de ingresar al túnel del estadio de Nueva Jersey.

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Messi y el video completo de la arenga.

Messi y el video completo de la arenga.

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En la previa del partido de la Selección argentina ante España por la final del Mundial 2026, Lionel Messi dio una arenga que dio que hablar por las teorías conspirativas y, hace algunas horas, se dio a conocer el video completo de ese momento.

Lio Messi fue elegido como el mejor jugador del Mundial 2026 por la IFFHS.
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Los jugadores recibieron las palabras de Messi, el capitán del equipo, quien los motivó: “Vamos muchachos, tranquilidad, gente, tranquilidad. Lo principal: estemos tranquilos, muchachos, estemos tranquilos. Tranquilidad. Pensemos en jugar nomás, ¿eh? Tranquilidad, olvidémonos de todo. Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente, en jugar. Dale”.

La frase “olvidémonos de todo” fue la que más generó debates porque comenzaron a especular que algo había pasado en la previa y que solo debían enfocarse en el juego para no quedarse con cosas pasadas.

Pero solo había sido viral esa única parte y no estaba claro si había pasado algo más. Pero ahora se conoció todo y se puede ver a Emiliano Dibu Martínez tomó la palabra para darle indicaciones a Cristian Cuti Romero: “Son dos contra uno, si vos vas para afuera... Con Lamine te van a presionar. Fíjate el pase ese filtrado adentro, si es para poder girar a algún lado”.

“Dibu, hay que tener cuidado cuando enganchan, que siempre tratan de abrir el pie, ¿no?”, le preguntó Lisandro Martínez. Luego, después de varios diálogos, Messi vuelve a tomar la palabra: “Cuando pasen, deciles a Leandro y Enzo que no se vayan adelante”.

Luego se los ve llegar al túnel motivados, saludaron a los jugadores de España e ingresaron al campo de juego.

El gesto de Lionel Messi que nadie vio antes de la final del Mundial 2026: "Se tiene que saber"

La final del Mundial 2026 tuvo la presencia de muchos argentinos, muchos españoles e hinchas neutrales. Sin embargo, mucha gente estuvo a punto de quedarse afuera del encuentro y Lionel Messi intervino ante eso para evitar que se pierdan el duelo, a pesar de que nadie lo contó. ¿Qué hizo?

La conductora de El Observador, Yanina Latorre, contó algo que nadie sabía y tuvo que ver con la presencia de muchos hinchas: “En la comitiva de Messi estaba la familia de Antonela Roccuzzo, pero su hermana, todos estaban en Rosario apoyando. Debe haber sido muy duro despedirse de la era Messi sin tu mamá y tu papá, sin tu familia completa”.

Y reveló: “Me dijeron que ayudó a un montón de gente para que entre a la final. Invitó a la familia de Vozinha (el arquero de Cabo Verde), que mucha gente le pidió entradas y que compró un montón”.

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