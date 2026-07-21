21 de julio de 2026 Inicio
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La primera en darles la bienvenida: el mensaje a los jugadores de la Selección argentina en su arribo al país

La controladora aérea Paula Carrevedo dejó un emotivo mensaje a parte de la delegación que emprendía su regreso para ser recibida por los hinchas. “Sean eternos los laureles que la Scaloneta supo conseguir”, expresó y se hizo viral.

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La Selección argentina llegó al país.

La Selección argentina llegó al país.

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La Selección argentina arribó al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza tras caer en la final del Mundial 2026 y la controladora aérea fue la primera en darles la bienvenida a los pasajeros. Pero, en lugar de hacerlo de manera protocolar, dio un emotivo mensaje y les agradeció: “Siempre serán campeones”.

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Parte de la delegación que disputó el Mundial 2026 y cayó ante España en la final, regresó al país y fue recibido por miles de hinchas que se acercaron hasta el aeropuerto y los acompañaron hasta el predio de Ezeiza. Pero, mientras estaban en el vuelo, recibieron un cariñoso mensaje.

Fue Paula Carrevedo, la controladora aérea del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba, la primera en darles un mensaje a los jugadores y se hizo viral.

“Sí, cómo no. De parte de todos los compañeros acá en el ACC, queremos dar un saludo a nuestra amada Selección. Bienvenidos a su país. Gracias por representar el espíritu argentino, por devolvernos la fe y hacernos creer una y otra vez, por unir a las familias, amigos e incluso desconocidos. Gracias por defender con honor la camiseta”, indicó.

Y agregó: “No nos deben absolutamente nada. Para nosotros, ustedes siempre serán campeones, nuestros campeones eternos. Sean eternos los laureles que la Scaloneta supo conseguir. ¡Vamos, Argentina!”.

Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la selección argentina: “Tengo que ver si es momento de dar un paso al costado”

El arquero publicó un mensaje en sus redes sociales y se refirió a su futuro en el equipo tras haber caído en la final ante España en el Mundial 2026: “Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue adelante”.

El arquero de la Selección argentina, Emiliano Dibu Martínez, puso en duda su continuidad en el equipo a futuro luego de haber caído en la final del Mundial 2026 ante España y no haber conseguido la cuarta estrella. El campeón del mundo aseguró que reflexionará “si es momento de dar un paso al costado”.

A través de su cuenta de Instagram, publicó su primer descargo, un poco más tarde que sus compañeros. Allí reveló lo que le había sucedido la noche previa: “Soñé que la ganábamos de vuelta. Soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”.

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Sin embargo, abrió su corazón y publicó una serie de imágenes de ese día. “La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, agregó.

El Dibu llegó a Ezeiza junto con la mayoría de sus compañeros y fue recibido por una multitud de gente que esperaba con bombos, banderas y arengas. Por último, expresó: “Lo siento mucho realmente. Intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.

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