22 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

El Ratón Ayala rompió el silencio después de su cruce con Dani Olmo: "Estoy arrepentido"

El integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina habló sobre las imágenes que se viralizaron una vez consumada la consagración de España. Además, se refirió a las teorías conspirativas: "Es una locura".

Por
El cruce entre Ayala y Dani Olmo.

El cruce entre Ayala y Dani Olmo.

Roberto "el Ratón" Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, se refirió públicamente al incidente ocurrido tras la final del Mundial en la que Argentina cayó 1-0 ante España. El exdefensor reconoció estar arrepentido por el cruce que tuvo con el futbolista español Dani Olmo y sostuvo que su rol en el seleccionado le exige mantener una conducta ejemplar.

Messi y Licha Martínez fueron los argentinos que quedaron dentro del 11 ideal de FIFA.
Te puede interesar:

Con dos argentinos, la FIFA reveló cuál fue el 11 ideal del Mundial 2026

Ayala expresó su autocrítica por lo sucedido en el campo de juego tras el partido: "Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Para mí son cosas que quedan ahí y ya está".

La explicación sobre los incidentes en la cancha

Respecto a la jugada puntual del conflicto, el exfutbolista del Valencia buscó precisar el alcance de su acción y aclaró que se trató de un momento de tensión desbordada: "Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí. Fue una reacción a un dicho, pero ya está; si lo veo, obviamente le pediré las disculpas en persona".

A su vez, Ayala repasó el momento en que se desataron las discusiones entre los planteles al término del partido y remarcó cuál era el objetivo original del cuerpo técnico: "Lo que veo es que hay una gresca en la mitad de la cancha y fuimos a buscar a nuestros jugadores para que termine, porque no somos eso. Mi intención fue ir y separar, pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil".

Finalmente, ante la investigación disciplinaria abierta por la FIFA para evaluar los hechos ocurridos tras el encuentro, el colaborador de Scaloni concluyó: "Me hago cargo de lo que he hecho. No es excusa, y por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba".

Ayala habló sobre las teorías conspirativas: "Es una locura"

El ayudante de campo también se refirió a las teorías conspirativas que giraron en torno a la derrota de Argentina frente a España: “Son cosas que escuchamos y decimos que no puede ser que se estén diciendo estas cosas. Sinceramente, no lo entendemos porque no ha pasado nada de eso, es una locura".

Hubo un equipo que te ha superado y listo, no hay que buscar más. Hay que hablar simplemente de fútbol, de lo que realmente ha pasado en el campo. Lo otro no suma”, sostuvo en diálogo con Radio La Red.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El presidente de Tigre dio detalles de cómo fue el ataque a los hinchas en Uruguay tras la victoria en la Sudamericana

Mastantuono se iría del Real Madrid: los clubes a los que podría irse

Mastantuono se iría del Real Madrid: los clubes que buscan al ex River

La AFA decidió extender el mercado de pases hasta el 31 de julio.

Mercado de pases: la AFA extendió la fecha límite para incorporar jugadores

Quieren convencer a Dibu Martínez para que siga en la Selección.

Convocan a un banderazo en Mar del Plata para que Dibu Martínez no se vaya de la Selección

Lamine Yamal fue recibido por los Reyes de España en el Palacio de la Zarzuela.

Yamal y la infanta Sofía: el gesto que incomodó a España

La difusión de todas estas teorías estuvo directamente potenciada por las redes sociales.

Cuáles son las teorías conspirativas sobre la final que Argentina perdió contra España

Rating Cero

Se espera que pase unos días en su casa del barrio privado Kentucky.

Ángel de Brito confesó cómo está Messi en medio de las teorías por su arenga en la final

Nati Jota en el Mundial 2026.

Nati Jota reveló que tuvo un romance en el Mundial 2026: por qué motivo terminó muy mal

Lo que decía el astro argentino sobre la cantante.

Qué decía Messi sobre Rosalía antes del escándalo y la particular historia de su meme

¿Qué dijo Caro Calvagni?

Los likes de Caro Calvagni que fomentan una de las teorías conspirativas contra la Selección

La ahora influencer apostó un millón de dólares por España.

Quién es Mia Khalifa, la exactriz de cine para adultos que complicó a Rosalía en Argentina

Una pérdida inesperada generó conmoción en el ámbito del espectáculo y las redes sociales en Latinoamérica.

No hay consuelo: murió una famosa influencer a los 31 años de forma repentina

últimas noticias

Habló el hincha de Tigre que recibió un balazo en Uruguay: Lo importante es que ganamos 3-0

Habló el hincha de Tigre que recibió un balazo en Uruguay: "Lo importante es que ganamos 3-0"

Hace 10 minutos
Se espera que pase unos días en su casa del barrio privado Kentucky.

Ángel de Brito confesó cómo está Messi en medio de las teorías por su arenga en la final

Hace 15 minutos
Nati Jota en el Mundial 2026.

Nati Jota reveló que tuvo un romance en el Mundial 2026: por qué motivo terminó muy mal

Hace 50 minutos
Messi y Licha Martínez fueron los argentinos que quedaron dentro del 11 ideal de FIFA.

Con dos argentinos, la FIFA reveló cuál fue el 11 ideal del Mundial 2026

Hace 51 minutos
Lo que decía el astro argentino sobre la cantante.

Qué decía Messi sobre Rosalía antes del escándalo y la particular historia de su meme

Hace 57 minutos