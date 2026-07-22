El Ratón Ayala rompió el silencio después de su cruce con Dani Olmo: "Estoy arrepentido" El integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina habló sobre las imágenes que se viralizaron una vez consumada la consagración de España. Además, se refirió a las teorías conspirativas: "Es una locura". Por Agregar C5N en









El cruce entre Ayala y Dani Olmo.

Roberto "el Ratón" Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, se refirió públicamente al incidente ocurrido tras la final del Mundial en la que Argentina cayó 1-0 ante España. El exdefensor reconoció estar arrepentido por el cruce que tuvo con el futbolista español Dani Olmo y sostuvo que su rol en el seleccionado le exige mantener una conducta ejemplar.

Ayala expresó su autocrítica por lo sucedido en el campo de juego tras el partido: "Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Para mí son cosas que quedan ahí y ya está".

La explicación sobre los incidentes en la cancha Respecto a la jugada puntual del conflicto, el exfutbolista del Valencia buscó precisar el alcance de su acción y aclaró que se trató de un momento de tensión desbordada: "Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí. Fue una reacción a un dicho, pero ya está; si lo veo, obviamente le pediré las disculpas en persona".

A su vez, Ayala repasó el momento en que se desataron las discusiones entre los planteles al término del partido y remarcó cuál era el objetivo original del cuerpo técnico: "Lo que veo es que hay una gresca en la mitad de la cancha y fuimos a buscar a nuestros jugadores para que termine, porque no somos eso. Mi intención fue ir y separar, pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil".

Finalmente, ante la investigación disciplinaria abierta por la FIFA para evaluar los hechos ocurridos tras el encuentro, el colaborador de Scaloni concluyó: "Me hago cargo de lo que he hecho. No es excusa, y por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba".

Ayala habló sobre las teorías conspirativas: "Es una locura" El ayudante de campo también se refirió a las teorías conspirativas que giraron en torno a la derrota de Argentina frente a España: “Son cosas que escuchamos y decimos que no puede ser que se estén diciendo estas cosas. Sinceramente, no lo entendemos porque no ha pasado nada de eso, es una locura". “Hubo un equipo que te ha superado y listo, no hay que buscar más. Hay que hablar simplemente de fútbol, de lo que realmente ha pasado en el campo. Lo otro no suma”, sostuvo en diálogo con Radio La Red.