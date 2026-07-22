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22 de julio de 2026 Inicio

El descargo de Pablo Giralt sobre las teorías conspirativas de la final de Argentina en el Mundial 2026

En medio del impacto por la derrota, el relator enfrentó los rumores con un mensaje contundente.

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El relator constestó a los mensajes masivos sobre las sospechas del rendimiento de la Selección.
El relator constestó a los mensajes masivos sobre las sospechas del rendimiento de la Selección.

La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no solo dejó un profundo dolor deportivo, sino que también abrió un intenso debate en redes sociales a partir de un video de Lionel Messi durante la arenga previa al partido. En ese contexto, el reconocido relator Pablo Giralt decidió romper el silencio antes de regresar al país y publicó un fuerte mensaje para intentar bajar la intensidad de las especulaciones.

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El periodista remarcó que la Selección Argentina perdió ante un rival que fue superior y sostuvo que ese resultado no modifica el enorme recorrido realizado por el equipo de Lionel Scaloni durante toda la Copa del Mundo. "Argentina ha perdido con un rival que fue superior, pero eso no borra lo que hicieron estos muchachos durante todo el Mundial con una épica total, con un corazón enorme que nos hace sentir orgullosos", expresó en un video difundido en sus redes.

Giralt fue todavía más categórico al referirse a las múltiples hipótesis que comenzaron a circular luego de conocerse el video de Messi. "No creo en nada de lo que se dice y parece todo hasta ridículo. Yo me quedo con lo que siento, el resto me parecen fábulas", afirmó, rechazando de plano las interpretaciones que intentan explicar la derrota por factores ajenos a lo futbolístico. Su postura coincidió con la de otros integrantes del entorno del seleccionado, quienes insistieron en que el resultado debe analizarse desde el rendimiento deportivo y no desde rumores sin evidencia.

Además del descargo, Giralt eligió cerrar su mensaje con un respaldo explícito a los máximos referentes del ciclo campeón del mundo. El relator elogió a Lionel Messi y destacó el liderazgo del capitán, al tiempo que definió a Lionel Scaloni como "un fenómeno, un tipo sensible, empático, maravilloso".

Para el periodista, tanto el cuerpo técnico como los futbolistas "se dejan la vida por esta camiseta", un reconocimiento que busca poner el foco nuevamente en la trayectoria del plantel tras un torneo en el que volvió a disputar una final mundialista.

El relator bancó a la Selección capitaneada por Messi.

El relator bancó a la Selección capitaneada por Messi.

Qué dijo Carlos Mac Allister sobre las teorías conspirativas de la final

Quien también salió a desactivar las especulaciones fue Carlos Mac Allister, padre del mediocampista Alexis Mac Allister. El exfutbolista reveló que, impactado por la cantidad de versiones que circulaban, decidió preguntarle directamente a su hijo qué había ocurrido realmente dentro del vestuario antes de enfrentar a España.

Carlos contó que incluso él llegó a preguntarse si había sucedido algo fuera de lo común. "Yo le escribí a Alexis: '¿Che, qué pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?'", relató durante una entrevista con La Red. La respuesta del volante fue inmediata y, según explicó su padre, descartó cualquier conflicto interno. "Me dijo que hablaban de salir a jugar, de tocar, rotar, triangular, de no patear para arriba, de no dividir la pelota", detalló, aclarando que el mensaje de Messi era exclusivamente táctico y futbolístico.

El exdefensor también cuestionó la tendencia de algunos sectores a buscar explicaciones extraordinarias para una derrota deportiva. "Es difícil para algunos periodistas entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminás agarrando de una cosa de 'qué habrá querido decir' y después se transmite eso", manifestó. Para Mac Allister, la realidad es mucho más sencilla: España fue superior en la final y eso alcanza para explicar el resultado sin recurrir a teorías conspirativas.

Finalmente, Carlos Mac Allister pidió valorar el esfuerzo realizado por la Selección Argentina durante todo el campeonato y aceptar que en el deporte también existen derrotas. Reconoció que el subcampeonato "va a doler durante un tiempo", aunque insistió en que eso no debe empañar el compromiso demostrado por el plantel.

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